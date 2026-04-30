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Επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης: «Υιοθετώ το σύνθημα της πολιτικής αλλαγής»
Πολιτική
10:32 - 30 Απρ 2026

Επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης: «Υιοθετώ το σύνθημα της πολιτικής αλλαγής»

Reporter.gr Newsroom
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Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης επισημοποίησε την Πέμπτη (30/4) την προσχώρησή του του στο ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φαραντούρης ξεκαθάρισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά ότι δεν προτίθεται να παραμείνει ανεξάρτητος μακροπρόθεσμα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται να παραμείνω εσαεί ανεξάρτητος, ενώνω και εγώ τη φωνή μου […] με διαφάνεια και για πολιτική αλλαγή». Μάλιστα, υιοθέτησε ευθέως το πολιτικό σύνθημα περί «πολιτικής αλλαγής», το οποίο έχει θέσει στο επίκεντρο της στρατηγικής του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας: «Το υιοθετώ, ενώνω τη φωνή μου. Χρειάζεται ο τόπος πολιτική αλλαγή, δεν είναι μόνο σύνθημα, είναι ανάγκη».

Ο ευρωβουλευτής ανέδειξε το ΠΑΣΟΚ ως «τον μοναδικό συγκροτημένο πόλο» που μπορεί να εγγυηθεί αυτή την αλλαγή, επισημαίνοντας ότι διαθέτει «κυβερνητικό πρόγραμμα, στελεχιακό δυναμικό, περιφερειακή συγκρότηση και στρατηγικό στόχο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «δεν περισσεύει κανείς από αυτό το προσκλητήριο», ιδίως σε μια περίοδο που –όπως είπε– «η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μία προεκλογική περίοδο».

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά του σχέδια, ο κ. Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στις επόμενες εθνικές εκλογές, δηλώνοντας: «Είμαι σχετικά φρέσκος ευρωβουλευτής και έχω ανοίξει αρκετά ζητήματα που θα ήθελα να τα ολοκληρώσω». Πρόσθεσε ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμβάλλοντας «από τούτο εδώ το μετερίζι».

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικόλας Φαραντούρης διαγράφηκε αρχές του έτους από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω του πολιτικού του «φλερτ» με την Μαρία Καρυστιανού. Αυτό ωστόσο δεν απέδωσε, με αποτέλεσμα ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ Ευρωβουλευτή να «δίνει χέρια» με το ΠΑΣΟΚ. Σημειώνεται ότι είχε παρευρεθεί στο πρόσφατο Συνέδριο του κόμματος.

Σύντομα αναμένονται νέες προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ των ονομάτων που «παίζουν» έντονα είναι εκείνο της Νίνα Κασιμάτη, Βουλευτή Α’ Πειραιά, εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ, που προέρχεται όμως από το ΠΑΣΟΚ.

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