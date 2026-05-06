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Ευρωαγορές σε ράλι: Εκρηκτική άνοδος με φόντο τις ελπίδες για ειρήνη ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια
19:42 - 06 Μάι 2026

Ευρωαγορές σε ράλι: Εκρηκτική άνοδος με φόντο τις ελπίδες για ειρήνη ΗΠΑ–Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με ισχυρή άνοδο την Τετάρτη 6/5, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά σε δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 2,22% κλείνοντας στις 623,24 μονάδες. Όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες:

  1. Γερμανικός DAX: +2,24% στις 24.949,25 μονάδες
  2. Βρετανικός FTSE: +2,15% στις 10.438,66 μονάδες
  3. Γαλλικός CAC: +2,94% στις 8.299,42 μονάδες
  4. Ισπανικός ΙΒΕΧ: +2,47% στις 18.104,30 μονάδες
  5. Ιταλικός ΜΙΒ: +2,35% στις 49.696,75 μονάδες

Όλοι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες και όλοι οι κλάδοι, με εξαίρεση τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος. Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,5% έναντι του δολαρίου, φτάνοντας στο 1,1751.

Σύμφωνα με το Axios, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο ακόμη πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος εκτιμά πως βρίσκεται κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα θέτει τις βάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης και για περαιτέρω διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι η Τεχεράνη «αξιολογεί» πρόταση ειρήνης 14 άρθρων που έχει καταθέσει η αμερικανική κυβέρνηση.

Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν προηγούμενη ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή του σχεδίου «Project Freedom», το οποίο αφορούσε την καθοδήγηση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση συνδέεται με τη «σημαντική πρόοδο προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Κίνα έχει κληθεί από συμβούλους του Τραμπ να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στην Ασία, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άλμα 6,5%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και ξεπερνώντας τις 7.000 μονάδες, συνεχίζοντας μια εντυπωσιακή πορεία με άνοδο άνω του 70% από την αρχή του έτους.

Η μετοχή της Samsung Electronics έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενισχυόμενη πάνω από 14% και ξεπερνώντας κεφαλαιοποίηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Αντίστοιχα, η SK Hynix σημείωσε άνοδο άνω του 10%, καταγράφοντας επίσης ιστορικό υψηλό.

Στον φαρμακευτικό τομέα, η Novo Nordisk αύξησε τις ετήσιες προβλέψεις κερδοφορίας της, καθώς τα φάρμακα απώλειας βάρους εμφάνισαν καλύτερες των αναμενόμενων επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο. Οι πωλήσεις του σκευάσματος Wegovy σε μορφή χαπιού στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 2,26 δισ. κορόνες, σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν 1,16 δισ. κορόνες. Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε με άνοδο περίπου 2%.

Τέλος, η Pandora ενισχύθηκε κατά περίπου 15% μετά την υπέρβαση των προσδοκιών για τις πωλήσεις πρώτου τριμήνου, παρά την ασθενή καταναλωτική ζήτηση στις ΗΠΑ. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα υποβάλει αίτηση για επιστροφή δασμών στο πλαίσιο του αμερικανικού νόμου International Emergency Economic Powers Act, καθώς οι δασμοί και η αύξηση της τιμής του ασημιού συνεχίζουν να πιέζουν τα περιθώρια κέρδους.

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