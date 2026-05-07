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Ανοδικά η Ασία: Ο Nikkei «κατέκτησε» τις 62.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του
Χρηματιστήρια
09:23 - 07 Μάι 2026

Ανοδικά η Ασία: Ο Nikkei «κατέκτησε» τις 62.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη 7/5, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να ξεπερνά για πρώτη φορά στην ιστορία του τις 62.000 μονάδες, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν αισιόδοξοι παρά τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

Ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 5%, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό, με ώθηση κυρίως από τις μετοχές των κλάδων πρώτων υλών, τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ισχυρή άνοδο σημείωσε η SoftBank, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε άνω του 13%.

Μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων ήταν η εταιρεία ηλεκτρονικών Ibiden με άνοδο 17%, η Mitsui Kinzoku του μεταλλουργικού κλάδου με κέρδη 16%, η Renesas Electronics με άνοδο 13% και η Tosoh Corporation που ενισχύθηκε κατά 12%.

Ο ευρύτερος ιαπωνικός δείκτης Topix κατέγραψε επίσης σημαντικά κέρδη, ενισχυόμενος κατά 2,37%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,9%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi γύρισε σε αρνητικό έδαφος χάνοντας 0,68% και ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,56%.

Αντίθετα, θετικό ήταν το κλίμα στο Χονγκ Κονγκ, με τον Hang Seng να καταγράφει άνοδο 1,47%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κινήθηκε οριακά υψηλότερα κατά 0,38%.

Οι αγορές έδειξαν να παραβλέπουν τις νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν θα δεχθεί «πολύ πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς» εάν δεν αποδεχθεί συμφωνία ειρήνης με τις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Operation Epic Fury» θα τερματιστεί εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί, αν και, όπως σημείωσε, αυτό παραμένει «μια μεγάλη υπόθεση».

Παράλληλα, ανέφερε ότι σε περίπτωση συμφωνίας θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο του Ομάν, επιτρέποντας την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των ιρανικών.

Στην αγορά πετρελαίου, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate για τον Ιούνιο ενισχύoνται κατά 0,92%, στα 95,95 δολάρια το βαρέλι, μετά τις χθεσινές απώλειες άνω του 7%.

Στη Wall Street, τα futures κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητα, με τα συμβόλαια του S&P 500 και του Nasdaq 100 να υποχωρούν οριακά κατά περίπου 0,1%, ενώ τα futures του Dow Jones έχασαν λιγότερο από 0,1%.

Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης στις ΗΠΑ, οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, ενισχυμένοι από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 1,46% στις 7.365,12 μονάδες, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 2,02% στις 25.838,94 μονάδες, ενώ και οι δύο δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 612,34 μονάδες ή 1,24%, κλείνοντας στις 49.910,59 μονάδες.

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