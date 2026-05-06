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Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Τραμπ: «Πολύ πιθανή» συμφωνία με το Ιράν μέσα σε μία εβδομάδα
Ειδήσεις
23:19 - 06 Μάι 2026

Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Τραμπ: «Πολύ πιθανή» συμφωνία με το Ιράν μέσα σε μία εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την προοπτική συμφωνίας με το Ιράν, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι «πολύ πιθανή», μετά από «πολύ καλές συνομιλίες» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το τελευταίο 24ωρο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Σε δεύτερη τοποθέτησή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Τραμπ κλήθηκε να εκτιμήσει το πιθανό χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη ενός μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ίδιος απάντησε: «Μία εβδομάδα».

Το Fox News μετέδωσε ότι η δήλωση έγινε στο πλαίσιο τηλεφωνικής συνέντευξης, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος έδειχνε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το δίκτυο, ο Τραμπ έχει κατά καιρούς δώσει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, στο πλαίσιο των τακτικών τηλεφωνικών επικοινωνιών του με δημοσιογράφους.

{https://x.com/Osint613/status/2052102239494246534}

Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται σε θετική πορεία στις επαφές με την Τεχεράνη. «Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στο Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει προσεκτικά κάθε πιθανή συμφωνία, τονίζοντας ότι στόχος είναι μια λύση την οποία η Ουάσινγκτον θα κρίνει «ικανοποιητική».

Νωρίτερα, πάντως, την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκτοξεύσει νέες απειλές προς την Τεχεράνη διαμηνύοντας ότι εάν η Τεχεράνη μείνει συνεπής και τηρήσει τα συμφωνηθέντα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πράγματι θα τερματιστούν. Στην αντίθετη, όμως, περίπτωση προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν «πολύ σφοδροί βομβαρδισμοί».

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