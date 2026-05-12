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Η Wall υποχώρησε: Τεχνολογία, πετρέλαιο και «καυτός» πληθωρισμός «φρέναραν» το ράλι
Χρηματιστήρια
23:31 - 12 Μάι 2026

Η Wall υποχώρησε: Τεχνολογία, πετρέλαιο και «καυτός» πληθωρισμός «φρέναραν» το ράλι

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε την Τρίτη 12/5, επηρεασμένος από απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον ετήσιο πληθωρισμό στις ΗΠΑ για τον Απρίλιο.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς κατέγραψε πτώση 0,16%, κλείνοντας στις 7.400,96 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,71% στις 26.088,20 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 56,09 μονάδες ή 0,11%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 49.760,56 μονάδες.

Στον τεχνολογικό κλάδο, η Micron Technology —η οποία είχε οδηγήσει τόσο τον S&P 500 όσο και τον Nasdaq σε ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα— γύρισε σε αρνητικό έδαφος, σημειώνοντας πτώση 3,6%. Η μετοχή είχε εκτοξευθεί πάνω από 37% την προηγούμενη εβδομάδα και περίπου 53% τον τελευταίο μήνα, εν μέσω ράλι στην αγορά μνημών (memory chips).

Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι AMD και Qualcomm, με απώλειες 2% και 11% αντίστοιχα, παρά τα ισχυρά κέρδη που είχαν καταγράψει τον Απρίλιο (πάνω από 74% και 39% αντίστοιχα).

Στην αγορά ενέργειας, το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 4,19% στα 102,18 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έκλεισε με άνοδο 3,42% στα 107,77 δολάρια. Η άνοδος αυτή ακολούθησε τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι «εξαιρετικά εύθραυστη» και «σε οριακή κατάσταση», μετά την απόρριψη ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό της σύρραξης.

Στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης περιλαμβάνονται απαιτήσεις για πολεμικές αποζημιώσεις, πλήρη κυριαρχία στο Στενό του Ορμούζ, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και άρση των οικονομικών κυρώσεων.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας εντείνουν τις ανησυχίες των αγορών για τον πληθωρισμό και την καταναλωτική δαπάνη, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί περίπου τα δύο τρίτα της αμερικανικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Bureau of Labor Statistics, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο, διαμορφώνοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,8%. Η μηνιαία άνοδος κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών, ωστόσο ο ετήσιος ρυθμός αποδείχθηκε υψηλότερος από το 3,7% που ανέμενε η αγορά και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023.

«Δεν πρόκειται για απότομη εκτίναξη, αλλά για μια σταθερή ανοδική τάση», σχολίασε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Globalt Investments στο CNBC, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται όσο διαρκεί η ένταση στη Μέση Ανατολή και παραμένει στάσιμη η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν.

Όπως πρόσθεσε, οι αυξημένες τιμές καυσίμων και άλλων βασικών αγαθών αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τα νοικοκυριά, δημιουργώντας συνθήκες συνεχιζόμενης πίεσης για τον καταναλωτή.

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