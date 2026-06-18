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SpaceX: Στα σκαριά έκδοση ομολόγου άνω των $20 δισ. μετά την ιστορική IPO
Χρηματιστήρια
23:04 - 18 Ιουν 2026

SpaceX: Στα σκαριά έκδοση ομολόγου άνω των $20 δισ. μετά την ιστορική IPO

Reporter.gr Newsroom
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Η SpaceX ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη της έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, με στόχο την αναχρηματοδότηση δανείου ύψους 20 δισ. δολαρίων, λίγους μήνες μετά την εντυπωσιακή εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  

Οι τράπεζες που συνεργάζονται με την εταιρεία του Έλον Μασκ προγραμματίζουν να ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα παρουσιάσεις προς επενδυτές, διερευνώντας το ενδιαφέρον για μια έκδοση που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 20 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες τηλεδιασκέψεις με επενδυτές ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ήδη από τη Δευτέρα, αν και οι τελικοί όροι και το χρονοδιάγραμμα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στους τομείς των διαστημικών εκτοξεύσεων, των δορυφορικών υπηρεσιών και της τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιάζει να προχωρήσει για πρώτη φορά σε έκδοση ομολόγων σε δολάρια με αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται κυρίως για την αποπληρωμή δανείου-γέφυρας ύψους 20 δισ. δολαρίων, το οποίο λήγει τον Σεπτέμβριο του 2027.

Το συγκεκριμένο δάνειο αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του μακροπρόθεσμου χρέους της SpaceX, το οποίο στις 31 Μαρτίου ανερχόταν σε 29,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Τη χρηματοδότηση του δανείου είχαν αναλάβει οι Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs και Morgan Stanley, οι οποίες αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στη διαδικασία έκδοσης των νέων ομολόγων.

Η δημόσια εγγραφή της SpaceX αποτέλεσε ορόσημο για τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές, κατατάσσοντας την εταιρεία μεταξύ των πολυτιμότερων εισηγμένων επιχειρήσεων διεθνώς και εκτοξεύοντας την προσωπική περιουσία του Έλον Μασκ πάνω από το όριο του 1 τρισ. δολαρίων. Παράλληλα, η εξαγορά της xAI τον Φεβρουάριο ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο να θεωρείται πλέον σημείο αναφοράς για πιθανές μελλοντικές δημόσιες εγγραφές εταιρειών όπως η Anthropic και η OpenAI.

Η SpaceX έχει ήδη γνωστοποιήσει στους επενδυτές ότι εξασφάλισε αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας από τρεις μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, εξέλιξη που αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του κόστους δανεισμού και να διευκολύνει τη μελλοντική άντληση κεφαλαίων.

Ο Μασκ έχει αξιοποιήσει κατ’ επανάληψη την αγορά χρέους για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών του σχεδίων, αν και ορισμένες κινήσεις του δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά του Twitter το 2022, η οποία επιβάρυνε την εταιρεία με περίπου 12,5 δισ. δολάρια δανεισμού και δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στις τράπεζες που επιχείρησαν να μεταπωλήσουν το σχετικό χρέος, κάτι που τελικά επιτεύχθηκε μόλις πέρυσι.

Στο ενημερωτικό της δελτίο, η SpaceX προειδοποιεί ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αυξηθούν αισθητά τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά της σχέδια μέσω συνδυασμού δανειακών κεφαλαίων και ιδίων πόρων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η εταιρεία παραμένει σε φάση έντονης ανάπτυξης. Κατά το πρώτο τρίμηνο κατέγραψε καθαρές ζημιές 4,28 δισ. δολαρίων με έσοδα 4,69 δισ. δολαρίων, έναντι ζημιών 528 εκατ. δολαρίων και εσόδων περίπου 4 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παρά τις αυξημένες ζημιές, η SpaceX διαθέτει ήδη ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο συμβολαίων που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα μελλοντικά της έσοδα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει συμφωνία ύψους 30 δισ. δολαρίων με την Alphabet για την παροχή υπολογιστικής ισχύος μέσω υπηρεσιών cloud έως τα μέσα του 2029, καθώς και συμβόλαιο περίπου 45 δισ. δολαρίων με την Anthropic για την επόμενη τριετία, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στα κέντρα υπολογιστικής ισχύος.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/06/2026 - 23:38
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