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Βρετανία: Υπό παραίτηση ο Στάρμερ λένε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης
Ειδήσεις
08:35 - 22 Ιουν 2026

Βρετανία: Υπό παραίτηση ο Στάρμερ λένε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Ανώτερα κυβερνητικά στελέχη στη Βρετανία αναμένουν ότι ο Σερ Κιρ Στάρμερ θα ανακοινώσει τόσο την παραίτησή του όσο και ένα σχέδιο για την παράδοση της εξουσίας στον διάδοχό του ήδη από σήμερα το πρωί.

Ο πρωθυπουργός πέρασε το Σαββατοκύριακο ζυγίζοντας το πολιτικό του μέλλον, καθώς η πίεση που ασκείται σε αυτόν αυξάνεται για να παραιτηθεί, σημειώνει το BBC.

Ενώ μια αναμέτρηση ηγεσίας είναι πιθανή, μια «στέψη» για τον Άντι Μπέρναμ φαίνεται όλο και πιο πιθανή.

Ο Μπέρναμ αναμένεται να ορκιστεί ως βουλευτής στο Γουέστμινστερ σήμερα το απόγευμα, μετά τη νίκη του στις ενδιάμεσες εκλογές του Μέικερφιλντ την περασμένη εβδομάδα.

Αυτή η νίκη του άνοιξε τον δρόμο για να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών.

Για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια, η Βρετανία θα δει τον πρωθυπουργό της να ανακοινώνει το σχέδιό του να αποχωρήσει από το αξίωμά του, όχι επειδή έχασε τις γενικές εκλογές, αλλά επειδή το δικό του κόμμα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι... αρκετός.

Ενώ ο Κιρ Στάρμερ είναι πιεσμένος εδώ και μήνες, η κατάσταση επιδεινώθηκε στα τέλη της εβδομάδας που πέρασε, όταν ο αντίπαλός του Aντι Μπέρναμ κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, γεγονός που θα του επιτρέψει να κινήσει επίσημα μια διαδικασία για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών και της πρωθυπουργίας.

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Ο ΜΠΕΡΝΑΜ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΩΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπέρναμ θα κέρδιζε μια επίσημη εσωκομματική εκλογή ηγεσίας, η οποία αποφασίζεται από τα μέλη του κόμματος, αν και ορισμένοι βουλευτές ελπίζουν ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Αυτό θα σήμαινε ότι η Βρετανία θα αποκτούσε τον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία — τη μεγαλύτερη εναλλαγή ηγετών εδώ και σχεδόν δύο αιώνες — γεγονός που αντανακλά την οργή των ψηφοφόρων για τις διαδοχικές αποτυχίες βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, των δημόσιων υπηρεσιών και της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο 63χρονος Στάρμερ έχει επανειλημμένα δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει, παρά τα σκάνδαλα, τις αναδιπλώσεις πολιτικής και τις κατηγορίες περί αναποφασιστικότητας, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει την πενταετή θητεία του και να εκπληρώσει την υπόσχεσή του για επίλυση ορισμένων από τα πιο πιεστικά προβλήματα της Βρετανίας.

Ωστόσο, περίπου το ένα τέταρτο των βουλευτών του έχει ζητήσει την αποχώρησή του μετά τις βαριές απώλειες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές του περασμένου μήνα, ενώ ολοένα και περισσότεροι προσθέτουν το όνομά τους σε αυτή την έκκληση. Ανώτερα στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Άμυνας και Υγείας, έχουν ήδη παραιτηθεί.

Ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών δήλωσαν ότι το κόμμα θα πρέπει να δώσει στον Στάρμερ το Σαββατοκύριακο για να σκεφτεί την κατάσταση και να εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησης. Η βουλευτής των Εργατικών Λουίζ Χέι, σύμμαχος του Μπέρναμ, δήλωσε στο BBC ότι ελπίζει «ο Άντι και ο πρωθυπουργός να συζητήσουν τις επόμενες ημέρες».

«Θέλουμε να αποφύγουμε μια μάχη για την ηγεσία, αν είναι δυνατόν, και ελπίζουμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή πορεία», είπε.

Πολλοί βουλευτές των Εργατικών φοβούνται ότι θα χάσουν τις έδρες τους στις εκλογές του 2029 από το κόμμα του Φάρατζ, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Ένας ακόμη αντίπαλος του Στάρμερ, ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα επιδιώξει σύντομα αναμέτρηση για την ηγεσία, εκτός εάν ο πρωθυπουργός ανακοινώσει πότε σκοπεύει να αποχωρήσει. Υποστήριξε ότι η νίκη του Μπέρναμ αποδεικνύει πως το Εργατικό Κόμμα χρειάζεται αλλαγή.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/06/2026 - 08:39
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