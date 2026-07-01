Υποχωρεί η Wall Street λόγω πιέσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Στη Wall Street, οι δείκτες υποχωρούν την Τετάρτη (1/7), καθώς οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών δέχονται πιέσεις ύστερα από ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,42% στις 7,463.78 μονάδες, ενώ ο Dow Jones χάνει 0,17% στις 52,231.18 μονάδες. Την ίδια ώρα, o Nasdaq υποχωρεί 0,65% στις 26,030.05 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, η Micron υποχωρεί κατά 7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης, παρότι εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο περίπου 300% από την αρχή του έτους. Η Sandisk σημειώνει πτώση σχεδόν 9%, χάνοντας μέρος της δυναμικής της αφού είχε ενισχυθεί πάνω από 850% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι Nvidia και Broadcom υποχωρούν επίσης περίπου 2,5% και 2%, αντίστοιχα.

Όπως τονίζεται, οι απώλειες αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, μετά από ένα πρώτο εξάμηνο-ρεκόρ για τον κλάδο. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) ενισχύθηκε κατά 82% τους πρώτους έξι μήνες του έτους, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από την ίδρυσή του, το Μάιο του 2000.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν και οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατά το πρώτο εξάμηνο.

Στους πρώτους έξι μήνες του έτους, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 8,9%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από το 2021. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο 9,6%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 12,8%. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 22%, καταγράφοντας το καλύτερο πρώτο εξάμηνο από το 1991.

Η συνολική υπεραπόδοση της αγοράς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 τροφοδοτήθηκε από το ισχυρό ράλι των μετοχών που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), ενώ τα κέρδη της Τρίτης οφείλονταν εν μέρει στην άνοδο των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών. Το ιστορικό ράλι των εταιρειών του κλάδου πρόσθεσε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια στη συνολική χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση των Micron, Intel και Advanced Micro Devices (AMD) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ενόψει του δεύτερου εξαμήνου του έτους, ο συνιδρυτής της Bespoke Investment Group, Paul Hickey, δήλωσε ότι εξακολουθεί να βλέπει θετικά τον κλάδο, αλλά εκτιμά πως οι αποτιμήσεις ίσως έχουν αρχίσει να υπερθερμαίνονται.

«Μακροπρόθεσμα εξακολουθούμε να είμαστε θετικοί για τις εταιρείες ημιαγωγών, όμως δεν θα ήμουν ιδιαίτερα επιθετικός στις τοποθετήσεις αυτή τη στιγμή. Αυτή η ανοδική αγορά καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη - αυτή είναι η βασική επενδυτική θεματική. Αν αυτή η ανοδική αγορά πρόκειται να συνεχιστεί, θα ηγηθεί η τεχνολογία και πιθανότατα οι εταιρείες ημιαγωγών. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να υπεραποδίδουν συνεχώς, ούτε μπορεί μια τέτοια πορεία να διατηρείται επ' αόριστον», δήλωσε ο Hickey στο CNBC την Τρίτη και πρόσθεσε ότι:

«Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι ο κλάδος έχει γίνει κάπως... υπερεκτεταμένος. Ίσως, λοιπόν, είναι ώρα για μια μικρή ανάπαυλα».

Στα αξιόλογα της μέρας, την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Κέβιν Γουόρς, θα μιλήσει στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Κεντρική Τραπεζική, που πραγματοποιείται στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Επισημαίνεται ότι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Γουόρς έχει παρουσιάσει σχέδιο αναμόρφωσης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας μέσω της δημιουργίας νέων ομάδων εργασίας, οι οποίες θα επανεξετάσουν συνολικά τις υφιστάμενες στρατηγικές της Fed με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, καθώς συνεχίζει τη μάχη κατά του πληθωρισμού.