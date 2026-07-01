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Reuters: Η Ρωσία αναζητά «ανάσα» από την Ινδία με εισαγωγές βενζίνης
Εμπορεύματα
15:38 - 01 Ιουλ 2026

Reuters: Η Ρωσία αναζητά «ανάσα» από την Ινδία με εισαγωγές βενζίνης

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία έχει ξεκινήσει να εισάγει βενζίνη δια θαλάσσης από την Ινδία, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου που μίλησαν την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις καυσίμων που προκλήθηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ελλείψεις γίνονται αισθητές σε ολόκληρη τη ρωσική επικράτεια, καλύπτοντας και τις 11 ζώνες ώρας της χώρας, με δελτίο στη διάθεση καυσίμων, μεγάλες ουρές στα πρατήρια και ιστορικά υψηλές τιμές της βενζίνης.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με άλλες χώρες και εξετάζει εισαγωγές καυσίμων σε αποδεκτές τιμές.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας και το υπουργείο Πετρελαίου της Ινδίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με μία πηγή του κλάδου, τουλάχιστον 60.000 μετρικοί τόνοι βενζίνης έχουν ήδη αποσταλεί από την Ινδία προς τη Ρωσία. Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι δύο δεξαμενόπλοια, μεταφέροντας φορτία 30.000 έως 40.000 τόνων το καθένα, έχουν ήδη αναχωρήσει.

Τρίτη πηγή υποστήριξε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εισάγει συνολικά περίπου 400.000 τόνους βενζίνης κάθε μήνα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η γειτονική Λευκορωσία, η οποία ήδη εξάγει καύσιμα προς τη ρωσική αγορά.

Η ημερήσια κατανάλωση βενζίνης στη Ρωσία ξεπερνά τους 110.000 τόνους κατά τη θερινή περίοδο, όταν η ζήτηση βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Παραμένει άγνωστο ποιο ινδικό διυλιστήριο θα προμηθεύσει τη βενζίνη που προορίζεται για τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ότι οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στα ρωσικά διυλιστήρια προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό διαχείριση.

Η Λευκορωσία σχεδόν τριπλασίασε τις σιδηροδρομικές αποστολές βενζίνης προς τη Ρωσία, οι οποίες ξεπέρασαν τους 70.000 τόνους κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του Μαΐου, σύμφωνα με υπολογισμούς και πηγές του Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα, το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στον φορολογικό κώδικα της χώρας με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων καυσίμων που προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις με drones, προβλέποντας παράλληλα επιδοτήσεις για τις εισαγωγές καυσίμων, οι οποίες θα υπολογίζονται με βάση το κόστος και τις τιμές παράδοσης από την Ινδία.

Παράλληλα, οι εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία εκτινάχθηκαν σε ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων των LSEG και Kpler. Τα ινδικά διυλιστήρια αύξησαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ για άλλες πηγές προμήθειας.

Το ρωσικό πετρέλαιο αντιπροσώπευσε πάνω από το ήμισυ των συνολικών εισαγωγών αργού της Ινδίας τον Ιούνιο, έναντι 36,5% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, εισήγαγε περίπου 2,70 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως τον Ιούνιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία των Kpler και LSEG.

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