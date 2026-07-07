e-ΕΦΚΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Ο e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε το χρονοδιάγραμμα καταβολής των συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν, όπως και στις προηγούμενες καταβολές, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Αύγουστος 2026

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το αν οι δικαιούχοι προέρχονται από την κατηγορία των μισθωτών ή των μη μισθωτών (για συντάξεις από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά). Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, θα ακολουθήσει η πληρωμή των κύριων συντάξεων των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, των λοιπών εντασσόμενων φορέων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σεπτέμβριος 2026

Για τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, οι καταβολές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Εκείνη την ημέρα θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ βάσει του νόμου 4387/2016 για ασφαλισμένους από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, οπότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, οι λοιποί εντασσόμενοι φορείς (ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.