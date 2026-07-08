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Nvidia: Γιατί έχασε 1 τρισ. δολάρια της χρηματιστηριακής της αξίας
Χρηματιστήρια
16:28 - 08 Ιουλ 2026

Nvidia: Γιατί έχασε 1 τρισ. δολάρια της χρηματιστηριακής της αξίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Nvidia, η εταιρεία που έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με την εκρηκτική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, διανύει τη δυσκολότερη χρηματιστηριακή φάση των τελευταίων ετών. Σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, η εταιρεία έχει απολέσει περίπου 1 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία, με αποτέλεσμα η αποτίμησή της να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα από την περίοδο πριν ξεκινήσει η εντυπωσιακή άνοδος που συνδέθηκε με την άνθηση της AI.  

Η μετοχή της έχει καταγράψει πτώση 16% από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε στις 14 Μαΐου, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις τοποθετήσεις τους στον κλάδο των ημιαγωγών. Τα κεφάλαια μετακινούνται πλέον προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των μνημών (memory chips), αλλά και προς άλλους κατασκευαστές που ανταγωνίζονται την Nvidia.

Η αποτίμηση επιστρέφει σε επίπεδα πριν από την έκρηξη της AI

Η πτώση της μετοχής έχει οδηγήσει τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) της Nvidia στις 18 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών. Πρόκειται για επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από τις αρχές του 2019, πριν η εταιρεία μετατραπεί στον βασικό πρωταγωνιστή της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σπάνιο φαινόμενο για τη Wall Street, καθώς η Nvidia διαπραγματεύεται πλέον με χαμηλότερο πολλαπλασιαστή από τον ευρύτερο δείκτη S&P 500, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τις 20 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, αλλά και από τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq 100, ο οποίος αποτιμάται κοντά στις 23 φορές.

Με βάση τα στοιχεία του Bloomberg, η Nvidia εμφανίζεται πλέον φθηνότερη από περίπου το 50% των εταιρειών που συμμετέχουν στον S&P 500, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων όπως η Hershey και η Dominion Energy.

Τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά

Η πτώση της μετοχής δεν συνδέεται με επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών της εταιρείας. Αντίθετα, οι αναλυτές της Wall Street συνεχίζουν να αυξάνουν τις προβλέψεις τους για την πορεία των εσόδων και των κερδών της Nvidia τα επόμενα χρόνια.

Για το οικονομικό έτος 2027, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κέρδη ύψους 228 δισ. δολαρίων και πωλήσεις 393 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε ετήσια αύξηση 90% και 82% αντίστοιχα. Μάλιστα, μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο οι προβλέψεις για την κερδοφορία της εταιρείας αναθεωρήθηκαν ανοδικά κατά 13%.

Οι επενδυτές στρέφονται σε νέους πρωταγωνιστές της AI

Η βασική αλλαγή αφορά περισσότερο τη στάση των επενδυτών παρά την επιχειρηματική εικόνα της Nvidia.

Μετά το εντυπωσιακό ράλι της μετοχής τα προηγούμενα χρόνια, οι επενδυτές αναζητούν πλέον νέες ευκαιρίες στο ευρύτερο οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μεταξύ των μεγάλων ωφελημένων είναι οι κατασκευαστές μνημών, όπως η Micron Technology, η οποία έχει καταγράψει άνοδο 229% από τις αρχές του 2026, επωφελούμενη από την αυξημένη ζήτηση και τις υψηλότερες τιμές στις προηγμένες μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM).

Παράλληλα, σημαντική άνοδο έχουν σημειώσει και ανταγωνιστές της Nvidia, όπως η AMD και η Intel, ενώ μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Alphabet και η Amazon, επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στην ανάπτυξη δικών τους εξειδικευμένων επεξεργαστών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αγορά

Παρά τη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, η Nvidia διατηρεί την κυρίαρχη θέση της στην αγορά των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg Intelligence, στο τέλος του 2025 η εταιρεία κατείχε το 97% της αγοράς διακομιστών που βασίζονται σε GPU, έναντι 95% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ισχυρή αυτή θέση αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η πλειονότητα των αναλυτών της Wall Street εξακολουθεί να βλέπει θετικά τη μετοχή. Από τους 82 αναλυτές που παρακολουθούν την Nvidia, μόλις τρεις προτείνουν διακράτηση και ένας πώληση. Η μέση τιμή-στόχος ανέρχεται στα 302 δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου άνω του 50% μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Για αρκετούς αναλυτές, η πρόσφατη υποχώρηση της μετοχής δεν αποτελεί ένδειξη επιδείνωσης των θεμελιωδών στοιχείων της εταιρείας, αλλά μια φυσιολογική ανακατανομή κεφαλαίων στον χώρο των ημιαγωγών, μετά από ένα πολυετές ράλι που ανέδειξε τη Nvidia στο απόλυτο σύμβολο της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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