Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία

Τη δέσμευσή του ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα εργαστεί για την οριστική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού επανέλαβε ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας Κέβιν Γουόρς, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα των τιμών παραμένει ο βασικός στόχος της νομισματικής πολιτικής.

Στην προγραμματισμένη κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Γουόρς αναμένεται να τονίσει ότι η Fed οφείλει να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις στη διαμόρφωση των επιτοκίων και των συνολικών παρεμβάσεών της.

«Ο πρωταρχικός στόχος της Fed είναι να εφαρμόσει τη νομισματική πολιτική με τον σωστό τρόπο – ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτόν», αναμένεται να αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της Fed θα επισημάνει επίσης ότι, εφόσον η κεντρική τράπεζα ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση, η περίοδος έντονων πληθωριστικών πιέσεων που χαρακτήρισε την αμερικανική οικονομία τα τελευταία χρόνια θα αποτελέσει παρελθόν.

Η τοποθέτηση του Γουόρς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά τα επόμενα βήματα της Fed, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων και τον χρόνο πιθανών νέων παρεμβάσεων.

Η κεντρική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στη συνέχιση της προσπάθειας για περιορισμό του πληθωρισμού και στην αποφυγή υπερβολικής πίεσης στην οικονομική δραστηριότητα.