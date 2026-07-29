ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νευρικότητα στις ευρωαγορές: Υποχωρεί η τεχνολογία, ξεχωρίζουν Kering και Glencore
Χρηματιστήρια
11:31 - 29 Ιουλ 2026

Νευρικότητα στις ευρωαγορές: Υποχωρεί η τεχνολογία, ξεχωρίζουν Kering και Glencore

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε μεικτό έδαφος στη συνεδρίαση της Τετάρτης 29/7, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επικείμενες ανακοινώσεις των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν το κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αν και ξεκίνησε την συνεδρίαση ενισχυμένος, στην συνέχεια γύρισε σε αρνητικό έδαφος με απώλειες 0,19%, διαμορφούμενος στις 645,46 μονάδες.

Η ενίσχυση των τιμών των εμπορευμάτων και του πετρελαίου προσφέρει ώθηση στις σχετικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τον κλάδο των πρώτων υλών, ο οποίος καταγράφει κέρδη 1,5%. Ξεχωρίζει η Glencore, με τη μετοχή της να ενισχύεται περίπου 4%, μετά την ανακοίνωση αύξησης της παραγωγής χαλκού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, ο ενεργειακός κλάδος κινείται υψηλότερα κατά 1,6%, ακολουθώντας την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ενισχύεται λόγω των νέων εντάσεων στην περιοχή.

Όσον αγορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο DAX της Φρανκφούρτης σημειώνει απώλειες 0,26% στις 25.427,45 μονάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι χάνει κατά 0,40% στις 8.425,10 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει κέρδη 0,32% στις 10.905,48 μονάδες.

Με απώλειες κινείται αυτή την ώρα και ο FTSE MIB στο Μιλάνο, κατά 0,14% στις 51.626,00 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 προσθέτει 0,11%, φτάνοντας τις 6.296,45 μονάδες. Ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 1,38% στις 19.454,15 μονάδες.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος εξακολουθεί να βρίσκεται ο τεχνολογικός κλάδος, ο οποίος δέχεται πιέσεις μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της νοτιοκορεατικής SK Hynix. Παρότι η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας, χάρη στη συνεχιζόμενη ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, τα αποτελέσματα δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς.

Ως αποτέλεσμα, ο ευρωπαϊκός δείκτης τεχνολογίας υποχωρεί κατά 0,4%, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των οικονομικών αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, τα οποία αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τις προοπτικές του κλάδου.

Στο μέτωπο των επιχειρηματικών εξελίξεων, θετική εικόνα παρουσιάζει και ο κλάδος προσωπικών και οικιακών ειδών, ο οποίος ενισχύεται κατά 1,2%. Πρωταγωνίστρια είναι η Kering, με τη μετοχή της να καταγράφει άλμα 10,7%, καθώς οι πωλήσεις της Gucci στο δεύτερο τρίμηνο υποχώρησαν λιγότερο από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές, ενισχύοντας την αισιοδοξία για την πορεία του γαλλικού ομίλου πολυτελών ειδών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας
Χρηματιστήρια

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
29/07/2026 - 12:38

Το στοίχημα της πράσινης μεθανόλης και του υδρογόνου - Η ΕΕ «ρίχνει» €103 εκατ. στον ολλανδικό στόλο

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:26

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα

Αναλύσεις
29/07/2026 - 12:21

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

ΕΜΠΟΡΙΟ
29/07/2026 - 12:17

Η ΕΕ εξαιρεί τις ρωσικές γούνες sable από το νέο πακέτο κυρώσεων - Η αντίδραση της ΕΣΕΕ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:11

Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, μετά τις συνομιλίες Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 12:11

Porsche: Άλμα 34% στα κέρδη με «όχημα» τα premium μοντέλα

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:08

Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών

Ειδήσεις
29/07/2026 - 11:57

Ερντογάν: «Ιστορικό βήμα» η συμφωνία με το Ιράκ για 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
29/07/2026 - 11:57

Ο Μητσοτάκης παραδομένος στο πελατειακό κράτος (του)

Πολιτική
29/07/2026 - 11:47

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια των ακριτικών νησιών

Magazino
29/07/2026 - 11:41

Δήμος Αθηναίων: Η Μουσική Τεχνόπολη υποδέχεται έναν δυναμικό συναυλιακό Σεπτέμβριο

Ναυτιλία
29/07/2026 - 11:41

EY-Parthenon: Περιθώρια ανάπτυξης για την ελληνική ναυπηγοεπισκευή με προοπτική εσόδων €759 εκατ.

Ειδήσεις
29/07/2026 - 11:36

Παπαθανάσης: Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού των ΑΕΙ και υποστήριξης της ένταξης φοιτητών και φοιτητριών στην αγορά εργασίας

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 11:34

ElvalHalcor: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
29/07/2026 - 11:32

ΟΠΑ και Πανεπιστήμιο Σαγκάης ενισχύουν τη συνεργασία τους στη ναυτική εκπαίδευση

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 11:31

Νευρικότητα στις ευρωαγορές: Υποχωρεί η τεχνολογία, ξεχωρίζουν Kering και Glencore

Πολιτική
29/07/2026 - 11:22

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα, ενόψει ΔΕΘ

Οικονομία
29/07/2026 - 11:04

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του €1 εκατ. 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα

Πολιτική
29/07/2026 - 10:58

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Πολιτική
29/07/2026 - 10:47

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια

Magazino
29/07/2026 - 10:40

Το ελληνικό ποδόσφαιρο στο πλευρό των παιδιών προσφύγων

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:37

BBC: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:23

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 10:16

ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β' τρίμηνο - Τελικό μέρισμα ανά μετοχή €0,90214, αυξημένο κατά 21,7%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:08

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 10:07

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €336 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένα κατά 22% ετησίως

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:02

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Καλαμαριά – Αναζητούνται οι δράστες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:58

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ