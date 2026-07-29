Νευρικότητα στις ευρωαγορές: Υποχωρεί η τεχνολογία, ξεχωρίζουν Kering και Glencore

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε μεικτό έδαφος στη συνεδρίαση της Τετάρτης 29/7, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επικείμενες ανακοινώσεις των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν το κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αν και ξεκίνησε την συνεδρίαση ενισχυμένος, στην συνέχεια γύρισε σε αρνητικό έδαφος με απώλειες 0,19%, διαμορφούμενος στις 645,46 μονάδες.

Η ενίσχυση των τιμών των εμπορευμάτων και του πετρελαίου προσφέρει ώθηση στις σχετικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τον κλάδο των πρώτων υλών, ο οποίος καταγράφει κέρδη 1,5%. Ξεχωρίζει η Glencore, με τη μετοχή της να ενισχύεται περίπου 4%, μετά την ανακοίνωση αύξησης της παραγωγής χαλκού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, ο ενεργειακός κλάδος κινείται υψηλότερα κατά 1,6%, ακολουθώντας την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ενισχύεται λόγω των νέων εντάσεων στην περιοχή.

Όσον αγορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο DAX της Φρανκφούρτης σημειώνει απώλειες 0,26% στις 25.427,45 μονάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι χάνει κατά 0,40% στις 8.425,10 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει κέρδη 0,32% στις 10.905,48 μονάδες.

Με απώλειες κινείται αυτή την ώρα και ο FTSE MIB στο Μιλάνο, κατά 0,14% στις 51.626,00 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 προσθέτει 0,11%, φτάνοντας τις 6.296,45 μονάδες. Ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 1,38% στις 19.454,15 μονάδες.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος εξακολουθεί να βρίσκεται ο τεχνολογικός κλάδος, ο οποίος δέχεται πιέσεις μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της νοτιοκορεατικής SK Hynix. Παρότι η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας, χάρη στη συνεχιζόμενη ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, τα αποτελέσματα δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς.

Ως αποτέλεσμα, ο ευρωπαϊκός δείκτης τεχνολογίας υποχωρεί κατά 0,4%, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των οικονομικών αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, τα οποία αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τις προοπτικές του κλάδου.

Στο μέτωπο των επιχειρηματικών εξελίξεων, θετική εικόνα παρουσιάζει και ο κλάδος προσωπικών και οικιακών ειδών, ο οποίος ενισχύεται κατά 1,2%. Πρωταγωνίστρια είναι η Kering, με τη μετοχή της να καταγράφει άλμα 10,7%, καθώς οι πωλήσεις της Gucci στο δεύτερο τρίμηνο υποχώρησαν λιγότερο από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές, ενισχύοντας την αισιοδοξία για την πορεία του γαλλικού ομίλου πολυτελών ειδών.