Ερντογάν για Ουκρανικό: Θα επιδιώξουμε τριμερή συνάντηση Πούτιν, Ζελένσκι, Τραμπ στην Τουρκία

Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος, προετοιμάζεται να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, με επόμενο βήμα τις κινήσεις για τη διοργάνωση συνάντησης σε επίπεδο ηγετών.

«Η επιθυμία μου είναι να φέρω τον Πούτιν και τον Ζελένσκι μαζί στην Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα. Επίσης, να προσκαλέσω και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε αυτή τη συνάντηση… Θα αναλάβουμε βήματα για την πραγματοποίησή της μετά τις τελευταίες συνομιλίες», δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι ο δεύτερος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη δεν είχε «αρνητικό αποτέλεσμα» σε μια συνάντηση που διήρκησε μία μόλις ώρα και που απλά οι δύο πλευρές αντάλλαξαν υπομνήματα.

Turkish President Erdoğan:



Talks between Russia and Ukraine in Istanbul were excellent.



He expressed hope for a leaders’ summit in Türkiye, including Zelensky, Putin, and former U.S. President Trump.



Steps toward this meeting will follow the latest delegation-level talks.