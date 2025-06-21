Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Ζαπορίζια στην περιφέρεια του Ντονέτσκ

Την κατάληψη του καταυλισμού της Ζαπορίζια, που βρίσκεται στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το Ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, η επιχείρηση εντάσσεται στις ευρύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στην περιοχή του Ντονμπάς, όπου οι συγκρούσεις παραμένουν σφοδρές. Το TASS δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το μέγεθος ή τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης θέσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισήμανε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την εν λόγω πληροφορία, ενώ η ουκρανική πλευρά δεν έχει προβεί σε σχετική ανακοίνωση μέχρι στιγμής.

Η περιοχή παραμένει επίκεντρο των ρωσοουκρανικών συγκρούσεων, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν την πίεση στις ανατολικές γραμμές του μετώπου, επιδιώκοντας προέλαση στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενώ η Ουκρανία ενισχύει την άμυνά της με τη βοήθεια δυτικών συμμάχων.