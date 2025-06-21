Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Ζαπορίζια στην περιφέρεια του Ντονέτσκ

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, η επιχείρηση εντάσσεται στις ευρύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στην περιοχή του Ντονμπάς, όπου οι συγκρούσεις παραμένουν σφοδρές. Το TASS δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το μέγεθος ή τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης θέσης.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισήμανε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την εν λόγω πληροφορία, ενώ η ουκρανική πλευρά δεν έχει προβεί σε σχετική ανακοίνωση μέχρι στιγμής.
Η περιοχή παραμένει επίκεντρο των ρωσοουκρανικών συγκρούσεων, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν την πίεση στις ανατολικές γραμμές του μετώπου, επιδιώκοντας προέλαση στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενώ η Ουκρανία ενισχύει την άμυνά της με τη βοήθεια δυτικών συμμάχων.