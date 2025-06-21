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ΠΕΝΕΝ: Νέα 24ωρη απεργία, για έκτη ημέρα, των ναυτεργατών στα πλοία της Αδριατικής
Ναυτιλία
12:30 - 21 Ιουν 2025

ΠΕΝΕΝ: Νέα 24ωρη απεργία, για έκτη ημέρα, των ναυτεργατών στα πλοία της Αδριατικής

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχώρησε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), από το Σάββατο 21/6 στις 06:00 π.μ. έως την Κυριακή 22/6 την ίδια ώρα, συνεχίζοντας για έκτη ημέρα την απεργία στα πλοία της γραμμής Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ιταλία.

Κατά την απεργιακή συνέλευση, απορρίφθηκε ομόφωνα η πρόταση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) ως ανεπαρκής και άσχετη με τα κύρια αιτήματα των ναυτεργατών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σύνδεσμος των Ακτοπλόων πρότεινε στο πλαίσιο της συμφωνίας με την ΠΝΟ την ενίσχυση των πληρωμάτων στα πλοία της Αδριατικής ενώ δεσμεύθηκε για την αμοιβή συγκεκριμένου αριθμού φορτηγών που εισέρχονται στα γκαράζ των πλοίων

Από τη πλευρά της η συνέλευση των ναυτεργατών διαμόρφωσε συγκεκριμένη πρόταση η οποία κατατέθηκε στον ΣΕΕΝ.

«Οι σημερινές διαπραγματεύσεις απέβησαν άκαρπες -κατόπιν τούτου αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου μαζί με την κυβέρνηση – ΥΕΝ την ευθύνη για την κλιμάκωση του αγώνα μας. Αυτοί είναι υπαίτιοι και υπόλογοι για την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στην γραμμή Πάτρας – Ηγουμενίτσας – Ιταλίας» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΕΝΕΝ.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/06/2025 - 12:07
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