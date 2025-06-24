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Τεχεράνη: Σηκώνει το γάντι στις ισραηλινές απειλές - «Καμία εμπιστοσύνη στα λόγια των εχθρών»
Ειδήσεις
11:54 - 24 Ιουν 2025

Τεχεράνη: Σηκώνει το γάντι στις ισραηλινές απειλές - «Καμία εμπιστοσύνη στα λόγια των εχθρών»

Reporter.gr Newsroom
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Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας απάντησε την Τρίτη (24/6) στις ισραηλινές απειλές για δυναμική απάντηση μετά την αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων.

Το Ιράν αναφέρει τα εξής για «την επιβολή παύσης του πολέμου στον σιωνιστικό εχθρό και τους υποστηρικτές του»:

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν δυναμικά στις επιθέσεις του εχθρού, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την πυραυλική επίθεση στην αμερικανική βάση Αλ Ουντίν και σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ Ισραήλ»

Το Συμβούλιο τονίζει ότι «η εγρήγορση, η αντίσταση και η ενότητα του ιρανικού λαού συνέτριψαν τη στρατηγική του εχθρού. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση».

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στα λόγια των εχθρών τους και θα είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε περαιτέρω πράξη επίθεσης», καταλήγει η δήλωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2025 - 11:56
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