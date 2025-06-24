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Πιερρακάκης: Η επένδυση της UniCredit ηχηρή απόδειξη της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
Πολιτική
11:48 - 24 Ιουν 2025

Πιερρακάκης: Η επένδυση της UniCredit ηχηρή απόδειξη της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου UniCredit, Andrea Orcel, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη.Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, συζητήθηκε η επένδυση της UniCredit στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η σημασία της, ευρύτερα, στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση.Τον Υπουργό συνάντησε επίσης ο Πρόεδρος της Alpha Bank, κ. Δημήτρης Τσιτσιράγκος, καθώς και άλλα στελέχη της διοίκησης.

Αμέσως μετά, ακολούθησαν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

«Καλωσορίζω τον κ. Andrea Orcel, Διευθύνοντα Σύμβουλο της UniCredit, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank, κ. Βασίλη Ψάλτη.
Η παρουσία τους εδώ επισφραγίζει μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας: την αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank. Μια επένδυση που δεν έχει μόνο οικονομική αξία, αλλά και έντονο συμβολισμό, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη.

Κατ’ αρχάς, είναι μια ηχηρή απόδειξη της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Στην πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Στην επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Αυτή η εμπιστοσύνη, που πριν μερικά χρόνια φάνταζε αδιανόητη, σήμερα είναι απολύτως θεμελιωμένη.

Αποτελεί ταυτόχρονα και επιβεβαίωση της θεαματικής ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Ενός τομέα που δοκιμάστηκε σκληρά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά σήμερα έχει ανακτήσει τη δυναμική του, με κεφαλαιακή επάρκεια, ψηφιακή καινοτομία και προσανατολισμό στην ανάπτυξη.

Η επένδυση της UniCredit, όμως, δεν είναι αμιγώς ελληνική υπόθεση. Είναι και ευρωπαϊκή. Γιατί αναδεικνύει την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μια ενιαία, ανοικτή αγορά, όπου οι επενδύσεις δεν γνωρίζουν σύνορα και η οικονομική συνεργασία λειτουργεί προς όφελος όλων.

Αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο που θέλουμε να ενισχύουμε: μια Ένωση με εμβάθυνση στην οικονομική και τραπεζική της ολοκλήρωση, που στηρίζει, ενθαρρύνει και υλοποιεί στρατηγικές συνέργειες όπως αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ισχυρότερες, τεχνολογικά προηγμένες τράπεζες, που θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν διεθνώς αλλά και να χρηματοδοτήσουν τη μετάβαση των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Με σταθερότητα, εμπιστοσύνη και κοινό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, η δική σας συμφωνία μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα του πώς πρέπει να οικοδομείται το μέλλον: πάνω σε συνεργασίες που ενισχύουν την οικονομία και υπηρετούν την κοινωνία».

Andrea Orcel CEO, UniCredit

«Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη σημερινή εποικοδομητική και προοδευτική συζήτηση.
Η Ελληνική Κυβέρνηση διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που κατέστησαν εφικτή τη στρατηγική συνεργασία της UniCredit με την Alpha Bank — έναν θεσμό με ισχυρή δυναμική, ξεκάθαρο στρατηγικό όραμα και μια ηγετική ομάδα που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Η δέσμευση της Κυβέρνησης για σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και εξωστρέφεια έχει δημιουργήσει ένα εύφορο περιβάλλον για μακροπρόθεσμη, διασυνοριακή συνεργασία και αντικατοπτρίζει τη γενικότερη ευρωπαϊκή φιλοδοξία για ενοποίηση.

Ιδιαίτερα επαινούμε τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας προς την προώθηση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Στο σημερινό σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, μόνο μέσα από κοινό όραμα και συνεργασία μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη — μια Ευρώπη που προσφέρει απτά αποτελέσματα στους πολίτες της μέσα από ανάπτυξη, ευκαιρίες και μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη».

Βασίλης Ψάλτης – CEO, Alpha Bank

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την ευκαιρία συμμετοχής στη σημερινή συζήτηση.
Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Alpha Bank και της UniCredit αποτελεί μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα — καθώς αποτυπώνει την εμπιστοσύνη ενός εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής και στη γενικότερη πρόοδο της Ευρώπης.

Η κοινή μας προσπάθεια με την UniCredit δεν περιορίζεται στη δημιουργία αξίας. Έχει στο επίκεντρό της τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την παροχή ευκαιριών προόδου για όλους».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2025 - 12:33
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