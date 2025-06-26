Χατζηδάκης: «Πράσινο» από την Κομισιόν για συνεργασία στην απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συνάντησε σήμερα, Πέμπτη 26 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η απορρόφησή του από την ΑΑΔΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την απόφαση της Κυβέρνησης για τον τερματισμό των όποιων αθέμιτων πρακτικών στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για ταχεία απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, υπογραμμίζοντας την αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία της φορολογικής αρχής στην Ελλάδα.

Ακόμα, επισήμανε ότι, στο ίδιο πλαίσιο, βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι να ψηφιστούν σύντομα από τη Βουλή σχετικές νομοθετικές διατάξεις, να προχωρήσει η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ με ταχύτητα, αλλά και αξιοπιστία, χωρίς να παρεμποδιστεί εντωμεταξύ η καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι αυτή ακολουθεί τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου. Επίσης, θα εφαρμοστεί και θα επικαιροποιηθεί, όπου είναι αναγκαίο, το πλάνο δράσης για την αξιοπιστία του Συστήματος Καταβολής των Ενισχύσεων.

Προς αυτό τον σκοπό, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι Ελληνικές Αρχές και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ είναι σε ετοιμότητα να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την επόμενη κιόλας εβδομάδα.

Ο κ. Χάνσεν σημείωσε από την πλευρά του ότι ο ίδιος και οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεργαστούν αμέσως και σε τακτική βάση με την ελληνική πλευρά, ώστε η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, αλλά και το όλο πλάνο δράσης, να προχωρήσουν με ταχύτητα και με τρόπο που να ικανοποιεί τις παρατηρήσεις που έχουν υποβληθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και από τις δύο πλευρές συμφωνήθηκε η πρώτη συνάντηση να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.