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Οι χώρες συμφώνησαν σε αύξηση 10% του προϋπολογισμού του ΟΗΕ για το κλίμα
Ειδήσεις
22:10 - 26 Ιουν 2025

Οι χώρες συμφώνησαν σε αύξηση 10% του προϋπολογισμού του ΟΗΕ για το κλίμα

Reporter.gr Newsroom
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Οι χώρες των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν να αυξήσουν τον προϋπολογισμό του οργανισμού για το κλίμα κατά 10% για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η συμφωνία, που συνήφθη από σχεδόν 200 χώρες στις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στη Βόννη, έρχεται παρά τις σημαντικές περικοπές χρηματοδότησης σε άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, που προκλήθηκαν εν μέρει από τη μείωση των συνεισφορών των ΗΠΑ και την πολιτική αντίδραση στις φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα στις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι χώρες συμφώνησαν σε έναν βασικό προϋπολογισμό 81,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC) για την περίοδο 2026-2027, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με την περίοδο 2024-2025. Ο βασικός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται από συνεισφορές των κυβερνήσεων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αύξηση της συνεισφοράς της Κίνας, αντανακλώντας την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, θα καλύψει το 20% του νέου προϋπολογισμού, από 15% που κάλυπτε προηγουμένως.

Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, την μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ανατέθηκε μεγαλύτερο μερίδιο, 22%. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και σταμάτησε τη διεθνή χρηματοδότηση για το κλίμα. Η Bloomberg Philanthropies δεσμεύτηκε να καλύψει τη συνεισφορά των ΗΠΑ στον προϋπολογισμό της UNFCCC.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Simon Stiell, χαιρέτισε την αύξηση ως «ένα σαφές μήνυμα ότι οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να θεωρούν την κλιματική συνεργασία που συντονίζει ο ΟΗΕ ως απαραίτητη, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς».

Σύμφωνα με το Reuters, η UNFCCC διεξάγει ετήσιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα μεταξύ των χωρών και βοηθά στην εφαρμογή των συμφωνιών που συνάπτονται. Ο οργανισμός αντιμετώπισε σοβαρό έλλειμμα στον προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια, καθώς σημαντικοί δωρητές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και των ΗΠΑ, δεν είχαν πληρώσει εγκαίρως, γεγονός που ώθησε τον οργανισμό να μειώσει τα έξοδα, μεταξύ άλλων ακυρώνοντας ορισμένες εκδηλώσεις.

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