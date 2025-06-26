Ο δρόμος της Metlen προς το Λονδίνο - Ξεκινά άμεσα η δημόσια πρόταση

Αύριο, Παρασκευή 27 Ιουνίου, ξεκινά η Δημόσια Πρόταση της Metlen PLC για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Metlen Energy & Metals Α.Ε., στο πλαίσιο της διαδικασίας ενοποίησης του ομίλου υπό μία μητρική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 25 Ιουλίου, με απώτερο στόχο η μετοχή του ενιαίου ομίλου να τελεί υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έως τις 4 Αυγούστου.

Η δημόσια πρόταση καλύπτει συνολικά 112.208.378 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 78,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε., το οποίο ανέρχεται σε 138.814.916,17 και διαιρείται σε 143.108.161 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97 η καθεμία.

Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ανταλλαγής με μία νέα μετοχή της Metlen PLC για κάθε μετοχή που κατέχουν, ή μετρητών ύψους 39,62 ανά μετοχή, ποσό που ισούται με τη μέση σταθμισμένη (βάσει όγκου συναλλαγών) χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Metlen ΑΕ στο χρηματιστήριο κατά το εξάμηνο που έληξε στις 24 Ιουνίου 2025, ημερομηνία πριν την ανακοίνωση της πρότασης.

Το προσφερόμενο τίμημα σε μετρητά θεωρείται δίκαιο και εύλογο, καθώς:

Συμπίπτει ουσιαστικά με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων 6 μηνών (39,606 ευρώ),

Δεν υπήρξε καμία συναλλαγή από την πλευρά του Προτείνοντα ή των Συντονισμένων Προσώπων σε τιμή ανώτερη, κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Αν, με τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Metlen PLC συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 90% των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen Α.Ε. (λαμβανομένων υπόψη και των μετοχών των Συντονισμένων Προσώπων):

Θα ενεργοποιηθεί το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out), μέσω του οποίου η Metlen PLC θα ζητήσει τη μεταβίβαση των εναπομεινάντων μετοχών, υποχρεώνοντας τους υπόλοιπους μετόχους να πουλήσουν τις μετοχές τους.

Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι που δεν αποδέχτηκαν τη δημόσια πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ζητώντας οι ίδιοι να πουλήσουν τις μετοχές τους υπό τους ίδιους όρους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εφόσον επιτευχθεί η συγκέντρωση ποσοστού άνω του 90%, δρομολογείται η οριστική διαγραφή των μετοχών της Metlen Α.Ε. από το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η νέα εταιρική μορφή του Ομίλου θα διαπραγματεύεται πλέον στο Λονδίνο και στην Αθήνα μέσω της Metlen PLC.