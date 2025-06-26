Νετανιάχου: Οι επιθέσεις κατά του Ιράν άνοιξαν ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για περιφερειακές ειρηνευτικές συμφωνίες

Μια «ευκαιρία» για την επέκταση των περιφερειακών συμφωνιών ομαλοποίησης δημιούργησε η πρόσφατη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα σχόλιά του ήρθαν εν μέσω ανεπιβεβαίωτων αναφορών από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Kan TV ότι ισραηλινοί και συριακοί αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει έμμεσες συνομιλίες, μέσω αμερικανών μεσολαβητών, για μια πιθανή συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στόχων που συνδέονται με το πυρηνικό του πρόγραμμα, την υποδομή πυραύλων και κυβερνητικούς θεσμούς, σηματοδότησαν αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «μεγάλη νίκη».

Είπε ότι η κίνηση αυτή «ανοίγει μια ευκαιρία για μια διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών», προσθέτοντας ότι «εργαζόμαστε εντατικά για αυτό».

Σύμφωνα με το Xinhua, ο Ισραηλινός πρόεδρος δήλωσε ότι παράλληλα με τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και για την ήττα της Χαμάς, «υπάρχει μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μια μέρα».

Ακόμα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο τις επόμενες ημέρες. Το γραφείο του δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη.