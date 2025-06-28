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Πακιστάν: Οι Μουσώνες «ξαναχτύπησαν» – Τουλάχιστον 32 νεκροί από τις πλημμύρες
Ειδήσεις
17:22 - 28 Ιουν 2025

Πακιστάν: Οι Μουσώνες «ξαναχτύπησαν» – Τουλάχιστον 32 νεκροί από τις πλημμύρες

Reporter.gr Newsroom
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Η εποχή των Μουσώνων δεν πρόλαβε να αρχίσει στο Πακιστάν και 32 άνθρωποι έχασαν ήδη τη ζωή τους, όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (27/6) από τις τοπικές Αρχές.  

Σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες που έπληξαν το Πακιστάν έχουν προκαλέσει το θάνατο 32 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 16 παιδιά, από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο (28/6) η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας Κίμπερ Πακτούνκβα, οι πλημμύρες και οι καταρρεύσεις σπιτιών τις τελευταίες 36 ώρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 19 ανθρώπους, οκτώ από τους οποίους είναι παιδιά.

Από το σύνολο των θυμάτων, τα 13 αναφέρθηκαν από τη βορειοδυτική κοιλάδα Σουάτ.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν επίσης σκοτωθεί στην ανατολική επαρχία του Πουντζάμπ από την Τετάρτη, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της περιοχής.

Οκτώ από τα θύματα ήταν παιδιά, τα οποία έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν τοίχοι και στέγες κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων.

Οι πλημμύρες στο Κίμπερ Πακτούνκβα έχουν επίσης προκαλέσει ζημιές σε 56 σπίτια, έξι από τα οποία καταστράφηκαν, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η Μετεωρολογική Υπηρεσία

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι τουλάχιστον έως την Τρίτη (1/6) παραμένει υψηλός ο κίνδυνος για καταρρακτώδεις βροχές και για πιθανές ξαφνικές πλημμύρες.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σφοδρές καταιγίδες στη χώρα της Νότιας Ασίας, η οποία βίωσε αρκετές ακραίες καιρικές φαινόμενα την άνοιξη, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών χαλαζοθύελλων.

Σημειώνεται ότι το Πακιστάν είναι από τις χώρες του κόσμου που είναι περισσότερο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και τα 240 εκατ. κάτοικοί της βιώνουν ολοένα πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2025 - 17:39
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