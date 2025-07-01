ΗΠΑ: Πρόβλεψη για αύξηση πωλήσεων αυτοκινήτων το β΄ τρίμηνο - Δασμοί και τιμές στο μικροσκόπιο των ειδικών

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με έρευνα, αλλά οι ειδικοί του κλάδου προβλέπουν ότι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσουν πίεση στις τιμές τους επόμενους μήνες.

Η εταιρεία έρευνας αγοράς Cox Automotive αναμένει ότι ο όγκος των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά 1,7% περίπου, φτάνοντας τα 4,18 εκατομμύρια μονάδες το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι.

«Οι ανησυχίες σχετικά με την προσιτότητα των καινούργιων αυτοκινήτων αναμένεται να επιδεινωθούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω πιθανών αυξήσεων των τιμών», δήλωσε ο Chris Hopson, κύριος αναλυτής της S&P Global Mobility.

Η General Motors αναμένεται να διατηρήσει την πρώτη θέση στο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Toyota Motor και τη Ford, σύμφωνα με την Cox. Ακόμα, αναμένει ότι η Tesla, θα δει πτώση σχεδόν 21% στις πωλήσεις αυτοκινήτων το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι.

Οι δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων θα «κρατήσουν» πίσω τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες

Η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ αρχικά προκάλεσε αύξηση της ζήτησης από αγοραστές ευαίσθητους στις τιμές, αλλά αυτή η ώθηση αναμένεται να εξασθενήσει καθώς οι υψηλότερες τιμές θα σταθεροποιηθούν.

«Μεγάλο μέρος της ζήτησης που πυροδότησε τις πωλήσεις τον Απρίλιο και το Μάιο έχει πλέον ικανοποιηθεί, οπότε η ζήτηση των καταναλωτών αναμένεται να είναι πιο αδύναμη τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Charlie Chesbrough, ανώτερος οικονομολόγος της Cox Automotive.