Η Vodafone στρέφεται στο διάστημα για να διασφαλίσει την ευθυγράμμιση κεραιών κινητής του δικτύου της

Η Vodafone αξιοποιεί τη δορυφορική τεχνολογία για να αντιμετωπίσει μία από τις βασικές προκλήσεις του κλάδου: να εξασφαλίσει ότι οι κεραίες 4G και 5G παραμένουν απόλυτα ευθυγραμμισμένες, ώστε να προσφέρουν στους πελάτες το καλύτερο σήμα κινητής τηλεφωνίας. Οι κεραίες που δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένες είτε λόγω καιρικών φαινομένων ή σεισμικής δραστηριότητας, μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της σύνδεσης.

Δορυφορικοί αισθητήρες ευθυγράμμισης

Η λύση της Vodafone, η οποία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αρχικά στην Αλβανία από τον Σεπτέμβριο και σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες, περιλαμβάνει την εγκατάσταση δορυφορικά καθοδηγούμενων αισθητήρων σε νέες κεραίες ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετούνται σε ιστούς κινητής τηλεφωνίας. Η Vodafone γίνεται ο πρώτος πάροχος που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία σε εμπορικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας ότι οι κεραίες της είναι σωστά ευθυγραμμισμένες από την πρώτη στιγμή και θα παραμείνουν έτσι.

Σήμερα, η εγκατάσταση των κεραιών γίνεται χειροκίνητα. Παρότι οι τεχνικοί έχουν την τεχνογνωσία για να τις ευθυγραμμίσουν με ακρίβεια, η διαδικασία δεν είναι απλή. Σε ύψη που φτάνουν έως και τα 50 μέτρα, ο τεχνικός πρέπει να λάβει υπόψη τη γωνία προσανατολισμού σε σχέση με τον γεωγραφικό βορρά, την κλίση της κεραίας για να καλύψει τη σωστή απόσταση και περιοχή, αλλά και το υψόμετρο για να αποφύγει εμπόδια που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν σε έναν ιστό υπάρχουν κεραίες διαφορετικών παρόχων.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες, η Vodafone ενσωματώνει αισθητήρες μέσα στην κεραία. Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν πληροφορίες θέσης μέσω GPS από σημεία πάνω στην κεραία, καθώς και δεδομένα απόδοσης. Στη συνέχεια, αποστέλλουν άμεσα πληροφορίες για την ευθυγράμμιση στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου της Vodafone, ώστε είτε να γίνει αυτόματη επαναρύθμιση είτε να σταλεί εξειδικευμένος τεχνικός για πιο σύνθετες εγκαταστάσεις.

Η ακρίβεια στο δίκτυο είναι καθοριστική

Ο Alberto Ripepi, Chief Network Officer της Vodafone, δήλωσε:

«Καθώς τα smartphones γίνονται όλο και πιο προηγμένα, η ακρίβεια στο δίκτυο είναι καθοριστική. Η ευθυγράμμιση της κεραίας είναι πλέον ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την εγκατάσταση και συντήρηση αποδοτικών δικτύων κινητής. Ενσωματώνοντας αισθητήρες στις νέες κεραίες, μπορούμε να ρυθμίζουμε εύκολα το σήμα ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες την καλύτερη δυνατή ποιότητα.»

Κατά την εγκατάσταση, κάθε κεραία πρέπει να στοχεύει με ακρίβεια μία συγκεκριμένη περιοχή κάλυψης, περιορίζοντας παράλληλα τις παρεμβολές με γειτονικές κυψέλες. Η σωστή ευθυγράμμιση συμβάλλει στην εξάλειψη νεκρών ζωνών, προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες, πιο άμεσες συνδέσεις και λιγότερες αποσυνδέσεις. Επιπλέον, μειώνει τις επισκέψεις τεχνικών για διορθώσεις, άρα και τα κόστη συντήρησης.

Η Vodafone συνεργάζεται στενά με τους τεχνολογικούς της συνεργάτες, ώστε τα δεδομένα από τους αισθητήρες να συλλέγονται εύκολα και με συνέπεια μέσω ενός ενιαίου πρωτοκόλλου σε όλο το πανευρωπαϊκό της δίκτυο. Μακροπρόθεσμα, στόχος της εταιρείας είναι να μπορεί να ρυθμίζει δυναμικά τη θέση των κεραιών ανάλογα με τη ζήτηση, για παράδειγμα, για την εξυπηρέτηση μετακινούμενων επιβατών, φιλάθλων σε γήπεδα ή επισκεπτών σε φεστιβάλ.

Network as a Sensor

Αυτή η καινοτομία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα “Network as a Sensor” της Vodafone, το οποίο αξιοποιεί τη γεωγραφική κάλυψη του Ομίλου μέσω 160.000 ιστών σε Ευρώπη και Αφρική. Για παράδειγμα, η Vodafone χρησιμοποιεί αισθητήρες σε ιστούς της για την πρόβλεψη βροχόπτωσης και άλλων καιρικών φαινομένων σε επίπεδο μικροκλίματος, προειδοποιώντας πολίτες και αρχές για πλημμύρες ή άλλους φυσικούς και τεχνητούς κινδύνους.