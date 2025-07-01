Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε εργοστάσιο – τρεις νεκροί, 35 τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με ουκρανικό ντρόουν σε εργοστάσιο στη ρωσική πόλη Ιζέβσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, Αλεξάντερ Μπρετσάλοφ.

Ο Μπρετσάλοφ δεν ανέφερε το όνομα της εγκατάστασης που επλήγησε, αλλά ένας ουκρανικός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι τουλάχιστον δύο ντρόουν μακράς εμβέλειας που χειριζόταν η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας χτύπησαν το εργοστάσιο Kupol και προκάλεσαν πυρκαγιά.

Σε βίντεο που μοιράστηκε ο Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής και οι αποθήκες του εργοστασίου είχαν πληγεί, φαινόταν μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το σημείο της πυρκαγιάς σε ένα συγκρότημα κτιρίων.

Ο Μπρετσάλοφ δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για το περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

Η Kupol είναι μια επιχείρηση έρευνας και ανάπτυξης και μέρος του κρατικού αμυντικού ομίλου Almaz-Antey. Το Ιζέβσκ είναι, επίσης, η έδρα της παγκοσμίου φήμης αμυντικής βιομηχανίας Kalashnikov.