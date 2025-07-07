ifo: Ποια γερμανικά κρατίδια θα επηρεαστούν περισσότερο από τους αμερικανικούς δασμούς

Η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ επηρεάζει οικονομικά τα γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια με πολύ διαφορετικούς τρόπους, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo.

«Ενώ το Σάαρλαντ, η Κάτω Σαξονία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη χάνουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, η Σαξονία-Άνχαλτ και τα βόρεια γερμανικά κρατίδια συρρικνώνονται λιγότερο», αναφέρει ο Marcel Thum, διευθύνων σύμβουλος του ifo Δρέσδης. «Οι διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των ομόσπονδων κρατιδίων, όπως η ισχυρή παρουσία της αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι καθοριστικές», προσθέτει ο οικονομικός αναλυτής του ifo, Robert Lehmann.

Στη μελέτη του ifo εξετάστηκαν τρία σενάρια:

1. Τι θα συμβεί εάν συνεχιστεί η τρέχουσα δασμολογική πολιτική;

2. Ποια επίδραση έχουν οι δασμοί ανά προϊόν;

3. Τι θα σήμαιναν οι «ανταποδοτικοί» δασμοί έως και 50 τοις εκατό σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά, όπως απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ;

Ανάλογα με το σενάριο, η βιομηχανική προστιθέμενη αξία στα έντονα επηρεαζόμενα ομόσπονδα κρατίδια του Σάαρλαντ, της Κάτω Σαξονίας και της Βάδης-Βυρτεμβέργης θα συρρικνωνόταν μεταξύ 1,7% και 3,0%.

Σε όλα τα σενάρια, η βιομηχανία στο Αμβούργο θα επηρεαστεί λιγότερο, ενώ στο πιο ευνοϊκό σενάριο, το κρατίδιο θα μπορούσε ακόμη και να επωφεληθεί από τους ειδικούς δασμούς για τα προϊόντα.

Το γεγονός πως το Αμβούργο έχει επεκταθεί στη βιομηχανία και σε άλλους κλάδους, όπως η ναυπηγική, θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις αρνητικές τελωνειακές επιπτώσεις των άλλων βιομηχανιών», εξηγεί ο Thum, συμπληρώνοντας ότι, σε κάθε περίπτωση, καθοριστικός παράγοντας θα είναι η εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ μετά τη λήξη της προθεσμίας διαπραγματεύσεων.