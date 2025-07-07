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Ευθυμίου: Αφορολόγητο πλέον το επίδομα γονικής άδειας – Δημόσιος διάλογος για τις συλλογικές συμβάσεις
Εργασιακά
09:53 - 07 Ιουλ 2025

Ευθυμίου: Αφορολόγητο πλέον το επίδομα γονικής άδειας – Δημόσιος διάλογος για τις συλλογικές συμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μίλησε στο Ertnews για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες και τις νέες ασφαλιστικές διατάξεις.

Πιο αναλυτικά, η Υφυπουργός Εργασίας αναφέρθηκε διεξοδικά στις υπό ψήφιση ασφαλιστικές διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως το επίδομα κυοφορίας – λοχείας, το οποίο επεκτείνεται πλέον σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες.

«Τι γινόταν ως τώρα; Έπρεπε να έχει μία μητέρα 200 ημέρες ασφάλισης στον ίδιο πρ. ασφαλιστικό φορέα τα τελευταία δύο χρόνια από την εκτιμώμενη ημερομηνία τοκετού. Αν όμως έχει 150 ημέρες σε έναν πρ. ασφαλιστικό φορέα και 50 ημέρες ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, δεν έπαιρνε το επίδομα κυοφορίας - λοχείας. Τώρα έρχεται και επιβάλλεται μια ενοποίηση των πρώην ασφαλιστικών φορέων στο κομμάτι αυτό, ημέρες ασφάλισης λειτουργούν σωρευτικά και πλέον μπορεί να το λάβει κανονικά. Πρόκειται για «μια μεταβατική διάταξη στην κατεύθυνση της κατάρτισης του Ενιαίου Κανονισμού παροχών σε χρήμα, που αυτή τη στιγμή μελετάμε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να υπάρξει και ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του επιδόματος κυοφορίας - λοχείας».

Όσον αφορά το επίδομα γονικής άδειας, η κ. Ευθυμίου σημείωσε ότι πλέον είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχωρητο, εξηγώντας ότι τόσο με αυτήν όσο και με την προηγούμενη διάταξη η κυβέρνηση θέλει «στην ουσία να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς, για να μπορέσουν έτσι να χτίσουν καλύτερα και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους συνταξιούχους που έχουν επιλέξει να συνεχίσουν να εργάζονται και έρχονται αντιμέτωποι με ενδεχόμενη ένταξή τους στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων ή σε μεγαλύτερη κλίμακα λόγω της προσαύξησης στη σύνταξή τους, όταν θα σταματήσουν να εργάζονται.

Με την διάταξη του νομοσχεδίου όταν ένας εργαζόμενος συνταξιούχος θα δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του, τότε η προσαύξηση αυτή δεν οδηγεί στην ένταξη στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων ούτε και σε αλλαγή κλίμακας, εφόσον ήδη η σύνταξη υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. «Κατά τον τρόπο αυτό, στηρίζουμε την πολιτική του Υπουργείου που ενισχύει την απασχόληση των συνταξιούχων και συνακόλουθα και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος», είπε η κ. Ευθυμίου.

Όπως τόνισε η Υφυπουργός, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προέκυψε μετά από διάλογο και με τους εργαζόμενους και με τις επιχειρήσεις και και μέσα σε αυτό ενσωματώνονται οι προτάσεις αμφοτέρων των πλευρών. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που απλοποιεί τις διαδικασίες και αφαιρεί ένα μέρος διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα στις προσλήψεις που πλέον αντί για τέσσερα έγγραφα χρειάζονται ένα.

Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας η κ. Ευθυμίου δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, για να καταρτιστεί ένα μονοετές σχέδιο δράσης μέχρι τα τέλη του έτους.

«Θα υιοθετηθεί η βέλτιστη πρακτική μέσα από πραγματικά έναν ουσιαστικό διάλογο, ώστε να πάμε στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή οδηγία που έγινε νόμος του κράτους τον Δεκέμβριο του ’24».

Αναφερόμενη στην προς ψήφιση διάταξη σύμφωνα με την οποία η μείωση του μισθού του εργαζομένου, μετά την ένταξη του κλάδου στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, η κ. Ευθυμίου τόνισε ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική διάταξη και συνέχισε:

«Για παράδειγμα αν ο εργοδότης μειώσει τον μισθό που ήταν στα 1.000 ευρώ, στα 880 ευρώ στο κατώτατο δηλαδή, αυτό πλέον, από τη στιγμή που εντάχθηκε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και ο εργαζόμενος έχει στο χέρι του το όπλο της καταγγελίας και της δυνατότητας της επαναφοράς του μισθού του στην κατάσταση που υπήρχε πριν ενταχθεί ο κλάδος στην ψηφιακή κάρτα εργασίας».

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