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Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN – Στο επίκεντρο η ρήτρα διαφυγής
Πολιτική
10:09 - 07 Ιουλ 2025

Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN – Στο επίκεντρο η ρήτρα διαφυγής

Reporter.gr Newsroom
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Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου θα συμμετάσχει στις κρίσιμες συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Ιουλίου αντίστοιχα.  

Κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup, σήμερα Δευτέρα 7 Ιουλίου, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα προχωρήσουν στην εκλογή νέου Προέδρου του οργάνου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα δημοσιονομικού συντονισμού, η αποτίμηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στην πρόοδο του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ.

Αύριο, Τρίτη 8 Ιουλίου, το Συμβούλιο ECOFIN συνεδριάζει για πρώτη φορά υπό την Προεδρία της Δανίας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Για την Ελλάδα, το κύριο διακύβευμα είναι η υιοθέτηση των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, που αφορά συνολικά 15 κράτη-μέλη.

Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέβαλαν σχετικό αίτημα, βάσει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2025, ζητώντας την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς στόχους. Η υιοθέτηση της ρήτρας θα επιτρέψει στη χώρα να αυξήσει τις σχετικές δαπάνες κατά 500 εκατομμύρια ευρώ για το 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την εθνική άμυνα και αποτρεπτική ισχύ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ECOFIN, οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης:
• τις προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας
• τις διεθνείς εξελίξεις σε ζητήματα φορολογίας και εμπορίου
• την παρουσίαση του νέου πακέτου μέτρων για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου τιτλοποιήσεων, στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
• την έγκριση των απαραίτητων νομικών πράξεων για την εισαγωγή του ευρώ από τη Βουλγαρία την 1η Ιανουαρίου 2026

Παράλληλα, θα υιοθετηθούν οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις και οι εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική πορεία των κρατών-μελών.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει διμερείς συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 10:17
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