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Κομισιόν: Ξεκινά η συζήτηση για την πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν
Ειδήσεις
16:31 - 07 Ιουλ 2025

Κομισιόν: Ξεκινά η συζήτηση για την πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Reporter.gr Newsroom
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Στις 6 το απόγευμα σήμερα (07/07) ξεκινά η κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου θα συζητηθεί, για πρώτη φορά, η πρόταση μομφής κατά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αναμένεται να αντικρούσει τις κατηγορίες περί έλλειψης διαφάνειας, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με το αποκαλούμενο σκάνδαλο “Pfizergate”, που αφορά την επικοινωνία της με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η πρόταση μομφής και οι πολιτικές ισορροπίες

Η πρόταση μομφής κατατέθηκε από τον Ρουμάνο ευρωβουλευτή Γκέοργκε Πιπερέα (ECR), και υποστηρίζεται από 79 ευρωβουλευτές. Τυπικά, η πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στις 2 Ιουλίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, παρότι η πρόταση μομφής προέρχεται από τις τάξεις των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), αρκετοί ευρωβουλευτές του ECR, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πρόσκεινται στην Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους.

Αντίθετα, υποστήριξη φαίνεται να συγκεντρώνεται από μέλη της ομάδας «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών», αλλά και της νεοσύστατης συμμαχίας «Πατριώτες της Ευρώπης», όπως ο Τζορντάν Μπαρντελά από την «Εθνική Συσπείρωση» της Γαλλίας.

Προς ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Ιουλίου

Η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10 Ιουλίου, και δεν θα είναι μυστική. Η ψήφος εμπιστοσύνης αναμένεται να λειτουργήσει ως δοκιμασία συσπείρωσης για το φιλοευρωπαϊκό τόξο.

Οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Φιλελεύθεροι του Renew Europe έχουν ήδη δηλώσει ότι θα στηρίξουν τη Φον ντερ Λάιεν, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, όπως: η κάθετη δομή εξουσίας της Επιτροπής, οι περιβαλλοντικές υπαναχωρήσεις και η συνεργασία της με το ECR.

Πολιτικές εντάσεις και σκιές Ρωσικής επιρροής

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, καταφέρθηκε με σφοδρότητα κατά των υποκινητών της πρότασης μομφής, κάνοντας λόγο για «μαριονέτες του Πούτιν» που προσπαθούν να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή ενότητα σε περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Από την άλλη πλευρά, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής του Renew, Βαλερί Χαγιέρ, τόνισε ότι η σημερινή συζήτηση μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για πολιτικό ξεκαθάρισμα, καλώντας το ΕΛΚ να ξεκαθαρίσει τη στάση του ως προς τους συμμάχους του στο Ευρωκοινοβούλιο.

Αν και, η σημερινή συνεδρίαση, λοιπόν, δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατροπές, αποκαλύπτει τις βαθύτερες πολιτικές εντάσεις και διαχωριστικές γραμμές εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

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