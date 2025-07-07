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Eurostat: Μόνο ένα στα τέσσερα νοικοκυριά στην ΕΕ έχει παιδιά
Ειδήσεις
16:23 - 07 Ιουλ 2025

Eurostat: Μόνο ένα στα τέσσερα νοικοκυριά στην ΕΕ έχει παιδιά

Reporter.gr Newsroom
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Μόλις το 23,6% των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τουλάχιστον ένα παιδί, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2024. Από τα σχεδόν 202 εκατομμύρια νοικοκυριά, λιγότερο από το ένα τέταρτο περιλαμβάνει παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών με παιδιά καταγράφηκαν στην Σλοβακία με 35,6%, την Ιρλανδία με 31,0% και την Κύπρο με 28,6%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Φιλανδία με 18,0%, την Λιθουανία με 19,6% και τη Γερμανία με 20,1%.

Η Ελλάδα με ποσοστό 26% βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δείχνοντας σχετικά υψηλότερη παρουσία παιδιών στα ελληνικά νοικοκυριά.

Κατανομή παιδιών ανά νοικοκυριό

Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά με παιδιά (49,8%) έχουν μόνο ένα παιδί, ενώ το 37,6% έχουν δύο παιδιά και το 12,6% έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Η Ολλανδία είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ όπου τα νοικοκυριά με δύο παιδιά είναι περισσότερα από εκείνα με ένα.

Πολύτεκνες οικογένειες: Μειοψηφία

Τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά παραμένουν λιγότερα σε όλες τις χώρες, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται:

  • Ιρλανδία: 20,6%
  • Σουηδία: 18,1%
  • Φινλανδία: 17,4%

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά πολύτεκνων νοικοκυριών παρατηρούνται:

  • Πορτογαλία: 6,2%
  • Βουλγαρία: 6,4%
  • Ιταλία: 7,6%
Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 16:24
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