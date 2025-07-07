Eurostat: Μόνο ένα στα τέσσερα νοικοκυριά στην ΕΕ έχει παιδιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών με παιδιά καταγράφηκαν στην Σλοβακία με 35,6%, την Ιρλανδία με 31,0% και την Κύπρο με 28,6%.
Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Φιλανδία με 18,0%, την Λιθουανία με 19,6% και τη Γερμανία με 20,1%.
Η Ελλάδα με ποσοστό 26% βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δείχνοντας σχετικά υψηλότερη παρουσία παιδιών στα ελληνικά νοικοκυριά.
Κατανομή παιδιών ανά νοικοκυριό
Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά με παιδιά (49,8%) έχουν μόνο ένα παιδί, ενώ το 37,6% έχουν δύο παιδιά και το 12,6% έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.
Η Ολλανδία είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ όπου τα νοικοκυριά με δύο παιδιά είναι περισσότερα από εκείνα με ένα.
Πολύτεκνες οικογένειες: Μειοψηφία
Τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά παραμένουν λιγότερα σε όλες τις χώρες, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται:
- Ιρλανδία: 20,6%
- Σουηδία: 18,1%
- Φινλανδία: 17,4%
Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά πολύτεκνων νοικοκυριών παρατηρούνται:
- Πορτογαλία: 6,2%
- Βουλγαρία: 6,4%
- Ιταλία: 7,6%