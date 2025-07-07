BRICS: Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να αναλάβουν την παγκόσμια χρηματοδότηση για την κλιματική μετάβαση

Οι ηγέτες των BRICS κάλεσαν σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου, τις ανεπτυγμένες χώρες να αναλάβουν τη χρηματοδότηση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις φτωχότερες χώρες.

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα το Νοέμβριο, καταδίκασε την άρνηση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης. «Σήμερα, η άρνηση και ο μονομερισμός υπονομεύουν τα επιτεύγματα του παρελθόντος και βλάπτουν το μέλλον μας», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ο Παγκόσμιος Νότος είναι σε θέση να ηγηθεί ενός νέου αναπτυξιακού παραδείγματος χωρίς να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος».

Ο Τραμπ διαφώνησε την Κυριακή (6/7) με την έμμεση κριτική της ομάδας BRICS, κατηγορώντας τον όμιλο ότι έχει «αντιαμερικανικές πολιτικές» και απειλώντας τον με επιπλέον δασμούς 10%.

Στα σχόλιά του προς τους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής του Ρίο, ο Λούλα προέτρεψε μια παγκόσμια μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, τα κύρια αίτια της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν την Κυριακή οι ηγέτες των BRICS, υποστηρίχθηκε ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια σφαίρα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ακόμα, υπογραμμίστηκε ότι η παροχή χρηματοδότησης για το κλίμα «είναι ευθύνη των ανεπτυγμένων χωρών έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών», η οποία είναι η τυπική θέση των αναδυόμενων οικονομιών στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρει το Reuters, η δήλωσή τους ανέφερε, επίσης, την υποστήριξη της ομάδας για ένα ταμείο που πρότεινε η Βραζιλία για την προστασία των απειλούμενων δασών ως τρόπο για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες να χρηματοδοτήσουν την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής πέραν των υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλει η Συμφωνία του Παρισιού στις πλούσιες χώρες.

Τέλος, η κοινή δήλωση των ηγετών των BRICS καταδίκασε πολιτικές όπως οι φόροι άνθρακα στα σύνορα και οι νόμοι κατά της αποψίλωσης των δασών, που υιοθέτησε πρόσφατα η Ευρώπη, για την επιβολή των λεγόμενων «διακριτικών προστατευτικών μέτρων» με το πρόσχημα των περιβαλλοντικών ανησυχιών.