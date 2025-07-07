Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τη σφοδρή επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή κατά του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου Magic Seas, το οποίο έπλεε υπό σημαία Λιβερίας στα ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι, Γιαχία Σαρί, το πλοίο στοχοποιήθηκε διότι φέρεται να είχε αγκυροβολήσει σε ισραηλινό λιμάνι, παραβιάζοντας, κατά την εκδοχή τους, την απαγόρευση εισόδου σε λιμένες του Ισραήλ.

«Το πλοίο ανήκει σε εταιρεία που παραβίασε την απαγόρευση. Το στοχοθετήσαμε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης», δήλωσε ο Σαρί.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η επίθεση έγινε με δύο drones, πέντε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και τρία ακόμη drones, σε μια επίθεση που διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες.

Σώο το πλήρωμα - Έτοιμο να βυθιστεί το πλοίο

Το 19μελές πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο σώο και αβλαβές, ενώ περισυνελέγη από διερχόμενο σκάφος με τη συνδρομή του UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Το πλήρωμα αναμένεται να φτάσει στο Τζιμπουτί εντός της ημέρας.

Το πλοίο βρίσκεται σε κίνδυνο βύθισης, ενώ δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την ακριβή κατάστασή του, καθώς το πλήρωμα το εγκατέλειψε.