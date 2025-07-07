Τραμπ για Μπολσονάρου: «Θύμα κυνηγιού μαγισσών» η δίκη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου, τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, χαρακτηρίζοντας τον ως θύμα «κυνηγιού μαγισσών». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επισήμανε πως το ίδιο μοτίβο διώξεων που αντιμετώπισε ο ίδιος, εφαρμόζεται τώρα και στον άλλοτε σύμμαχό του.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου, ο οποίος διατηρούσε φιλικούς δεσμούς με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δικάζεται στη Βραζιλία με την κατηγορία ότι ηγήθηκε «εγκληματικής οργάνωσης» που σχεδίαζε πραξικόπημα για να παραμείνει στην εξουσία μετά την εκλογική ήττα του από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τον Οκτώβριο του 2022.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το σχέδιο πραξικοπήματος απέτυχε λόγω έλλειψης υποστήριξης από την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, ενώ ο Μπολσονάρου κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως πρόκειται για πολιτική δίωξη που αποσκοπεί στο να τον αποτρέψει από το να θέσει υποψηφιότητα για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, παρότι του έχει απαγορευτεί η υποψηφιότητα μέχρι το 2030 για διασπορά παραπληροφόρησης σχετικά με το εκλογικό σύστημα.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ τονίζει: «Η μόνη δίκη που θα έπρεπε να συμβεί είναι μια δίκη από τους ψηφοφόρους της Βραζιλίας - Λέγεται Εκλογές. ΑΦΗΣΤΕ ΗΣΥΧΟ ΤΟΝ ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟΥ!»

Προσθέτει ακόμα: «Η Βραζιλία κάνει κάτι τρομερό όσον αφορά την αντιμετώπιση του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Τον κυνηγούν μέρα και νύχτα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο! Δεν είναι ένοχος για τίποτα, εκτός από το ότι αγωνίστηκε για ΤΟΝ ΛΑΟ.»

Ο Τραμπ εξήρε την ηγετική φυσιογνωμία του Βραζιλιάνου πρώην προέδρου, σημειώνοντας ότι ήταν «ισχυρός ηγέτης που αγαπούσε πραγματικά τη χώρα του» και «πολύ σκληρός διαπραγματευτής στο εμπόριο». Επίσης ανέφερε πως ο Μπολσονάρου παραμένει ισχυρός πολιτικός παράγοντας, «πολύ κοντά» στις εκλογές και «προηγείται στις δημοσκοπήσεις».

Τέλος, ο Τραμπ κατέληξε: «Αυτή είναι μια επίθεση σε έναν πολιτικό αντίπαλο – κάτι που γνωρίζω πολύ καλά! Μου συνέβη 10 φορές. Ο Μεγάλος Λαός της Βραζιλίας δεν θα ανεχτεί την αδικία σε βάρος του πρώην προέδρου τους. Θα παρακολουθώ το ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ που γίνεται ενάντια στον Ζαΐχ Μπολσονάρου, την οικογένειά του και τους χιλιάδες υποστηρικτές του, πολύ στενά.»