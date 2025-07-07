ExxonMobil: Νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ

Νέα σημαντική ανακάλυψη φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε στο Τεμάχιο 10 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη γεώτρηση "Pegasus-1", όπως ενημερώθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου και ο Γενικός Διευθυντής της ExxonMobil Κύπρου, Βαρνάβας Θεοδοσίου.

Η ανακάλυψη έγινε από την κοινοπραξία της ExxonMobil και της QatarEnergy, με τη γεώτρηση να διενεργείται από το πλωτό γεωτρύπανο "Valaris DS-9", σε βάθος 1.921 μέτρων και περίπου 190 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των ακτών της Κύπρου. Η γεώτρηση αποκάλυψε στήλη καθαρού φυσικού αερίου ύψους 350 μέτρων.

Πρόκειται για τη δεύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου στο Τεμάχιο 10, μετά τη γεώτρηση "Glaucus-1" τον Φεβρουάριο του 2019. Η αξιολόγηση "Glaucus-2" το 2022 είχε ήδη επιβεβαιώσει την ύπαρξη ταμιευτήρα φυσικού αερίου με υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την κυπριακή προεδρία, τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως το δυναμικό του κοιτάσματος.