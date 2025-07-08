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Ρωσία: Κλείνει ο μοναδικός ανεξάρτητος παρατηρητής των ρωσικών εκλογών
Ειδήσεις
16:47 - 08 Ιουλ 2025

Ρωσία: Κλείνει ο μοναδικός ανεξάρτητος παρατηρητής των ρωσικών εκλογών

Reporter.gr Newsroom
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Ο μόνος ανεξάρτητος οργανισμός παρακολούθησης των εκλογών στη Ρωσία ανακοίνωσε την Τρίτη (8/7) ότι θα κλείσει, μετά την καταδίκη του συμπροέδρου του σε πέντε χρόνια φυλάκιση από το δικαστήριο το Μάιο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για συνεργασία με «ανεπιθύμητη οργάνωση».

Ο οργανισμός Golos, που σημαίνει «φωνή» και «ψήφος» στα ρωσικά, εξόργισε τις αρχές δημοσιεύοντας στοιχεία για φερόμενη νοθεία στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2011, που οδήγησαν σε διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης. Επίσης, επέκρινε σφοδρά τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών το 2012 και το 2024.

Οι αρχές απέρριψαν τις κατηγορίες για απάτη και αργότερα χαρακτήρισαν την Golos ως «ξένο πράκτορα».

Σύμφωνα με το Reuters, o Γκριγκόρι Μελκονιάντς, συμπρόεδρος του οργανισμού, καταδικάστηκε το Μάιο σε πέντε χρόνια φυλάκισης σε σωφρονιστικό κατάστημα, αφού κρίθηκε ένοχος για συνεργασία με «ανεπιθύμητη οργάνωση». Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ο οργανισμός δήλωσε την Τρίτη ότι η φυλάκιση του Μελκονιάντς – η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο να το φιμώσει – και η εχθρότητα των αρχών προς τις δραστηριότητές του δεν του άφησαν άλλη επιλογή από το να κλείσει, παρόλο που πίστευε ότι παρείχε μια πολύτιμη, αμερόληπτη υπηρεσία στη Ρωσία.

«Η απόφαση του δικαστηρίου δεν μας αφήνει άλλη επιλογή, καθώς θέτει σε κίνδυνο ποινικής δίωξης όχι μόνο όλους τους συμμετέχοντες στο Golos, αλλά και εκείνους που απλώς ζήτησαν συμβουλευτική και νομική βοήθεια», ανέφερε ο οργανισμός σε δήλωσή του και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, η δικαιοσύνη δεν κερδίζει πάντα – πρέπει να παλέψουμε για αυτήν. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε. Αυτή τη φορά συνέβη αυτό».

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