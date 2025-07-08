Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ξεκίνησε έρευνα για κατάχρηση κεφαλαίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Όπως ανακοίνωσαν οικονομικοί εισαγγελείς της ΕΕ, ξεκίνησαν έρευνα για φερόμενη κατάχρηση 4,3 εκατομμυρίων ευρώ από την Ταυτότητα και Δημοκρατία, μια πλέον ανενεργή ακροδεξιά κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία μέλος ήταν το γαλλικό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν.

Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι την περασμένη εβδομάδα ένα προσχέδιο οικονομικού ελέγχου από το Ευρωκοινοβούλιο διαπίστωσε ότι κόμματα που συνδέονται με αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα είχαν προβεί σε ανάρμοστες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και είχαν δώσει δωρεές σε μη κοινοβουλευτικές δραστηριότητες.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Euractiv αλλά πρόσθεσε ότι δεν είναι δυνατόν να δοθούν λεπτομέρειες. Το Euractiv τόνισε στο δημοσίευμά του ότι η έρευνα αφορά δαπάνες που έγιναν μεταξύ 2019 και 2024.

Η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Λεπέν το 2019, ενώνοντας ευρωσκεπτικιστές από όλα τα κράτη μέλη της Ενωσης που στόχευαν στην επιστροφή εξουσιών από τις Βρυξέλλες πίσω στις κυβερνήσεις χωρών.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού και ευρωβουλευτής, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Ευρωκοινοβούλιο ξεκίνησε μια «επιχείρηση παρενόχλησης». «Δεν νομίζω ότι κάποιος ξεγελιέται από αυτό το είδος επιχείρησης», είπε.