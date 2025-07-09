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Ουκρανία: Συνέλαβε δύο Κινέζους για κατασκοπεία
Ειδήσεις
15:00 - 09 Ιουλ 2025

Ουκρανία: Συνέλαβε δύο Κινέζους για κατασκοπεία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία συνέλαβε δύο Κινέζους υπηκόους που είναι ύποπτοι για συλλογή δεδομένων σχετικά με τον πολύτιμο αντιαεροπορικό πύραυλο Neptune, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Σε δήλωσή της, η SBU ανέφερε ότι συνέλαβε έναν 24χρονο πρώην φοιτητή στο Κίεβο, αφού η υπηρεσία του παρέδωσε τεχνικά έγγραφα σχετικά με την παραγωγή του Neptune.

Αργότερα συνέλαβε τον πατέρα του, ο οποίος, σύμφωνα με την SBU, είχε σκοπό να παραδώσει τα έγγραφα στις κινεζικές ειδικές υπηρεσίες. Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι ζούσε στην Κίνα, αλλά επισκέφθηκε την Ουκρανία για να «συντονίσει προσωπικά» το έργο του γιου του.

Η κινεζική πρεσβεία στο Κίεβο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Ένας ουκρανικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι δύο άνδρες ήταν οι πρώτοι Κινέζοι κατάσκοποι που συνελήφθησαν μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας το 2022.

Ο ουκρανικός πύραυλος Neptune χρησιμοποιήθηκε για να καταστρέψει τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας τους πρώτους μήνες του πολέμου και έκτοτε έχει εκτοξευθεί εναντίον άλλων στόχων, συμπεριλαμβανομένων ρωσικών τερματικών σταθμών πετρελαίου.

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