Ευθυμίου στο Άτυπο Συμβούλιο ΕΕ: Προτεραιότητα η δίκαιη κινητικότητα και η ενίσχυση των δεξιοτήτων

Στο Άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοργανώθηκε 7-8 Ιουλίου στο Άλμποργκ της Δανίας συμμετείχε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου. Το θέμα του συμβουλίου ήταν η ελεύθερη και δίκαιη κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ.

Κατά την ομιλία της, η υφυπουργός τόνισε ότι η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό, είναι επιτακτικό όλοι οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από σαφείς όρους και να επωφελούνται από την ισότιμη και συνεπή εφαρμογή των κανόνων.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, όπως ασαφείς συμβατικές ρυθμίσεις, ανεπαρκής ασφαλιστική κάλυψη και πολύπλοκες αλυσίδες υπεργολαβίας σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών, της γεωργίας και των μεταφορών.

Στην Ελλάδα, όπως τόνισε η κα Ευθυμίου, έχουμε λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, όπως η χρήση και επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία καταγράφει τις ώρες εργασίας σε πραγματικό χρόνο και συνδέεται με το εθνικό μας σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμβάλλοντας στον εντοπισμό της αδήλωτης εργασίας και την υποστήριξη των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με την κα Ευθυμίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη κινητικότητας των εργαζόμενων στην Ε.Ε., αυτή θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε:

εργαλεία παρακολούθησης και καταγραφής της εργασίας σε πραγματικό χρόνο, που σέβονται, ωστόσο, την ιδιωτικότητα, σαφείς και συνεπείς κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη και ενίσχυση της ικανότητας του European Labour Authority (E.L.A.) για τη διασύνδεση των ελεγκτικών αρχών πέρα ​​από τα σύνορα.

Όσον αφορά στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης με την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων, των θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι το Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να συμβάλλει:

1) Με τη στήριξη της επαγγελματικής αριστείας και την προώθηση της διασυνοριακής φορητότητας δεξιοτήτων με στοχευμένες πρωτοβουλίες για την προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων και επαγγελματιών εκτός Ε.Ε.

2) Με συντονισμένες ενέργειες και μέτρα, που διευκολύνουν τη μετάβαση σε διαφορετικές θέσεις εργασίας, προωθούν την κατάρτιση και επανακατάρτιση νέων δεξιοτήτων και ενισχύουν ευάλωτες εργασιακές ομάδες.

3) Με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και κινήτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου - ιδιωτικού τομέα και της κοινωνικής καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η πράσινη οικονομία, υποστηρίζοντας δίκαια μοντέλα επιχειρηματικότητας, την ποιοτική απασχόληση και τη συμπεριληπτική ανάπτυξη σε όλη την Ε.Ε.

Ως προς την επίτευξη του στόχου της μείωσης του διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις, κατά 25%, η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη ενθάρρυνσης τακτικών «έξυπνης» ρύθμισης των διοικητικών διαδικασιών και απλοποίησης της νομοθεσίας, ώστε να μειωθούν τα περιττά διοικητικά βάρη -ιδίως για τις Μ.Μ.Ε.-, διασφαλίζοντας, παράλληλα, τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων.

Στην Ελλάδα, τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης έχουν βελτιώσει την επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως στο ψηφιακό και πράσινο τομέα μέσα από τη δημιουργία προσαρμοσμένων προγραμμάτων απασχόλησης για γυναίκες, νέους και ηλικιωμένους εργαζόμενους, αποφέροντας θετικά αποτελέσματα.