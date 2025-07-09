Μητσοτάκης: Αναστολή εξέτασης ασύλου όσων έρχονται από τη Λιβύη - Νέα κλειστή δομή στην Κρήτη

«Όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα, θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται», ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής το μεσημέρι της Τετάρτης (9/7) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ακόμα πως θα προχωρήσει άμεσα η λειτουργία μίας νέας κλειστής δομής προσφύγων στην Κρήτη.

Μετά τις καραβιές προσφύγων που φτάνουν στη Γαύδο και την Κρήτη από τη Λιβύη, αλλά και το φιάσκο της ευρωπαϊκής αποστολής που εκδιώχθηκε από τον στρατάρχη Χαφτάρ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε εσπευσμένα τα παραπάνω μέτρα. Η κατάσταση είναι δύσκολη και φυσικά είναι αμφίβολο τι αποτέλεσμα θα φέρουν οι κυβερνητικές αποφάσεις.

Σύμφωνα, πάντως, με τον κ. Μητσοτάκη προωθείται άμεσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία αναστέλλεται για 3 μήνες η εξέταση των αιτήσεων ασύλου για όσους φτάνουν στην Ελλάδα από την Αφρική με πλωτά μέσα. Ο Πρωθυπουργός είπε πως έχει ήδη ενημερώσει σχετικά την Κομισιόν.

«Η έκτακτη κατάσταση απαιτεί έκτακτα μέτρα» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος προηγουμένως είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος τον ενημέρωσε για όσα συνέβησαν χθες στη Λιβύη.

«Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει την ίδια νομική επιχειρηματολογία με αυτή που είχε χρησιμοποιήσει όταν επιτυχημένα αντιμετώπισε τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο τον Μάρτιο του 20220. Όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα, θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται».

«Όπως γνωρίζετε, χθες στα διεθνή ύδατα της Κρήτης έγινε μια επιχείρηση διάσωσης από ένα εμπορικό σκάφος. Η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι οι διασωθέντες να μην αποβιβαστούν στην Κρήτη. Θα κατευθυνθούν στο Λαύριο και από εκεί θα μεταφερθούν σε φυλασσόμενες δομές του υπουργείου Μετανάστευσης».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την κυβερνητική απόφαση τη δημιουργία μιας σε πρώτη φάση και ενδεχομένως δεύτερης δομής στην Κρήτη, με στόχο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και τοπικά, κρατώντας αυτούς που εισέρχονται παράνομα, προσθέτοντας ότι «οι συζητήσεις μας τόσο με τη δυτική όσο και με την ανατολική Λιβύη εξακολουθούν και συνεχίζονται».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με τις Αρχές της Λιβύης, για να αποτρέψουμε την αναχώρηση βαρκών από τις ακτές της Λιβύης», υπογράμμισε ενώ δεν παρέλειψε να στείλει αυστηρό μήνυμα και προς τους διακινητές.

«Ας είμαστε όλοι ξεκάθαροι και θα περιμένω την τοποθέτηση της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η δίοδος προς την Ελλάδα κλείνει. Το στέλνει προς όλους τους διακινητές και δυνητικούς πελάτες τους ότι τα χρήματα που δαπανούν ενδεχομένως να είναι παντελώς χαμένα. Προφανώς η αντίδραση μας θα είναι νόμιμη και πολύ αυστηρή. Κατά συνέπεια θα ενημερώσουμε την εθνική αντιπροσωπεία πιο αναλυτικά όταν θα κατατεθεί η ρύθμιση που θα ψηφιστεί αύριο».