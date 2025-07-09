Κομισιόν για «φιάσκο» με Χαφτάρ: Ζήτημα πρωτοκόλλου απέτρεψε την συνάντηση

«Εξαιτίας ζητήματος πρωτοκόλλου» δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή των προγραμματισμένων συναντήσεων με τις αρχές της Βεγγάζης που χαρακτήρισαν «ανεπιθύμητη» την ευρωπαϊκή αποστολή, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ. «Ανησυχούμε για την πρόσφατη αύξηση των παράτυπων αναχωρήσεων από τη Λιβύη και των αφίξεων στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές και θα συνεχίσουμε τη δέσμευσή μας με τις χώρες-εταίρους σε όλη τη Μεσόγειο», επισημάνθηκε στη νέα ενημέρωση.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής δεν επιβεβαίωσαν, ούτε διέψευσαν αν ο Επίτροπος Μπρούνερ αρνήθηκε να συναντηθεί «με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Βεγγάζης», λέγοντας ότι δεν ήταν σε θέση να δώσουν συγκεκριμένη απάντηση για το τί ακριβώς συνέβη. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας θα παραμείνουν ανοιχτοί τόσο με τη δυτική, όσο και με την ανατολική Λιβύη,.

Η αποστολή αποτελείτο από τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, τους υπουργούς Εσωτερικών της Ιταλίας και της Μάλτας και τον υπουργό Μετανάστευσης της Ελλάδας.

« Δεν θα αναφερθώ εδώ σε μια λεπτομερή περιγραφή του τι ακριβώς συνέβη. Δεν είμαστε εδώ για να παίξουμε ένα παιχνίδι ευθυνών. Μιλάμε με βασικούς παράγοντες τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική Λιβύη, και αυτή ήταν η ιδέα της αποστολής. Αυτό που μπορώ να επιβεβαιώσω σε αυτό το στάδιο είναι ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις σε τεχνικό επίπεδο στην Τρίπολη. Πράγματι, η κατάσταση πολιτικής ασφάλειας στη Λιβύη είναι αρκετά κρίσιμη, πράγμα που σημαίνει ότι η πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, παραμένει κρίσιμη, δεδομένων των προφανών γεωπολιτικών συνεπειών για την ΕΕ. Ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.», είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.