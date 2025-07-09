«Πιέζεται» η ΕΕ καθώς οι ΗΠΑ δεν… βιάζονται να κλείσουν εμπορικό deal

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς η αβεβαιότητα εξακολουθεί να υφίσταται σχετικά με το πότε μπορεί να επιτευχθεί εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο στόχος ήταν να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο έως τις 9 Ιουλίου, όταν αρχικά επρόκειτο να λήξει μια προσωρινή αναστολή από τους «αμοιβαίους» δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η ΕΕ φαινόταν ότι εξακολουθούσε να εργάζεται με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα στις αρχές της εβδομάδας.

Αλλά η προθεσμία αυτή έχει πλέον παρέλθει - χωρίς οι εμπορικοί εταίροι να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ωστόσο, ένα πλαίσιο μπορεί ακόμη να καθοριστεί ήδη από αυτή την εβδομάδα, όπως πρότεινε ο ίδιος ο Τραμπ την Τρίτη.

«Είμαστε πιθανώς δύο ημέρες μακριά από το να τους στείλουμε επιστολή. Μιλάμε μαζί τους», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αποστολή επιστολής θα σήμαινε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία ή απόφαση για τους δασμούς. Ο Τραμπ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι έχουν σταλεί επιστολές σε 14 χώρες στις οποίες περιγράφονται οι νέοι δασμολογικοί συντελεστές, με την ΕΕ να μην έχει λάβει μέχρι στιγμής τέτοια ανακοίνωση.

Ωστόσο, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η επικοινωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ έχει βελτιωθεί.

«Μας συμπεριφέρονταν πολύ άσχημα μέχρι πρόσφατα, τώρα μας συμπεριφέρονται πολύ καλά. Είναι σαν ένας διαφορετικός κόσμος», δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη. «Ήταν από τους πιο δύσκολους που είχαμε να αντιμετωπίσουμε».

Αυτό σηματοδότησε μια αλλαγή στον τόνο από τον Τραμπ, ο οποίος έχει συχνά εκφράσει αντιρρήσεις για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών, υποστηρίζοντας ότι είναι άδικες και μη ισορροπημένες.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ θα αποτιμώνται σε περίπου 1,68 τρισεκατομμύρια ευρώ (1,97 τρισεκατομμύρια δολάρια), αν ληφθούν υπόψη τόσο τα αγαθά όσο και οι υπηρεσίες το 2024. Η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα όσον αφορά το εμπόριο αγαθών, αλλά κατέγραψε έλλειμμα στο εμπόριο υπηρεσιών, αφήνοντας το συνολικό εμπορικό της πλεόνασμα σε περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Στο τραπέζι νέα εμπορική συμφωνία - Οι εκτιμήσεις

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι μια συμφωνία βρίσκεται στο τραπέζι.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τιμήν της, έχει πλέον κάνει σημαντικές, πραγματικές προσφορές, που σημαίνει ότι θα ρίξουμε τα εμπόδια μας, θα ανοίξουμε τις αγορές μας στους Αμερικανούς αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, θα ανοίξουμε πραγματικά τις αγορές τους και θα αφήσουμε τους Αμερικανούς, επιτέλους το αμερικανικό επιχειρηματικό πνεύμα να μπορέσει επιτέλους να πουλήσει στην Ευρώπη», δήλωσε μιλώντας στο CNBC την Τρίτη.

«Ο πρόεδρος έχει αυτές τις συμφωνίες στο γραφείο του και σκέφτεται πώς θέλει να τις παίξει», πρόσθεσε.

Η ΕΕ αναμένεται σε γενικές γραμμές να συμφωνήσει σε έναν βασικό δασμό 10%, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να διαπραγματευτεί κάποιες εξαιρέσεις ή να συνάψει άλλες συμφωνίες για συγκεκριμένους τομείς. Αυτό θα είναι πολύ χαμηλότερο από τον δασμό 50% που έχει ζητήσει προηγουμένως ο Τραμπ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εμφανίστηκε επιφυλακτική στην απάντησή της στα σχόλια του Τραμπ, δηλώνοντας την Τετάρτη: «Εμμένουμε στις αρχές μας, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με καλή πίστη και ετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια», δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC την Τετάρτη, ο Peter Chase, ανώτερος συνεργάτης του German Marshall Fund, δήλωσε ότι το ερώτημα δεν είναι αν ένας δασμός 10% είναι αποδεκτός για την Ευρώπη, αλλά για τις ΗΠΑ, τελικά.

«Ξέρετε, ο εισαγωγέας είναι αυτός που πληρώνει τον δασμό, όχι ο εξαγωγέας», είπε. «Εάν οι Ευρωπαίοι έχουν δασμό 10% και η Κορέα έχει δασμό 25%, τότε ... μια αμερικανική επιχείρηση πληρώνει περισσότερα για το ίδιο προϊόν από την Κορέα απ' ό,τι θα πλήρωνε για ένα προϊόν από την Ευρώπη», εξήγησε ο Τσέις.

Επομένως, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις «θα το αντιμετωπίσουν, αλλά ο αμερικανός πελάτης είναι αυτός που θα το πληρώσει», είπε.