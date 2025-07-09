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Nao στο Minos Palace Resort: Ο πιο σύγχρονος προορισμός μακροζωίας στην Ελλάδα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18:34 - 09 Ιουλ 2025

Nao στο Minos Palace Resort: Ο πιο σύγχρονος προορισμός μακροζωίας στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Bluegr Hotels & Resorts παρουσιάζει το Nao, τον πιο σύγχρονο προορισμό μακροζωίας (longevity hub) στην Ελλάδα που βρίσκεται στην καρδιά του ξενοδοχείου πέντε αστέρων Minos Palace Resort στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Με έμπνευση από το αρχαίο ελληνικό ρήμα νάω («ρέω»), το Nao συμβολίζει την αρμονία και τη συνεχή μεταμόρφωση. Η μοναδικότητα του έγκειται στην απόλυτα εξατομικευμένη προσέγγισή του που αναπτύχθηκε με την επίβλεψη διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού συμβουλίου που περιλαμβάνει γενετιστές και πανεπιστημιακούς. Με σημείο εκκίνησης τα 12 Βασικά Γνωρίσματα της Γήρανσης, συνδυάζει δεδομένα και προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία με την αρχαία ελληνική σοφία και τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την κ. Τζίνα Μαμιδάκη, CEO της Bluegr Hotels & Resorts και κινητήριο δύναμη του εγχειρήματος «Το Nao γεννήθηκε φυσικά, ως απάντηση στην παγκόσμια ανάγκη για έναν πιο χαρούμενο και υγιέστερο κόσμο, και αποτελεί ενσάρκωση της βαθιάς μας δέσμευσης για φροντίδα, βιωσιμότητα, καινοτομία και αριστεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια».

Τα προγράμματα του Nao βασίζονται σε 4 πυλώνες: Διατροφή, Άσκηση, Ύπνος και Αυτογνωσία. Οι επιλογές κυμαίνονται από μονοήμερες εμπειρίες ευεξίας μέχρι εντατικά προγράμματα διάρκειας δύο εβδομάδων. Το ταξίδι ξεκινά πριν από την άφιξη με διαγνωστικές εξετάσεις και συμβουλευτικές συνεδρίες. Κατά την διαμονή, επιπλέον εξετάσεις και συμβουλευτικές συνεδρίες λαμβάνουν χώρα ώστε – μέσω πρωτοποριακών εργαλείων – ο επισκέπτης να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της υγείας του. Βασισμένες στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της μακροζωίας, οι εξετάσεις αυτές στοχεύουν στο να εντοπίσουν βιοδείκτες χρησιμοποιώντας διαγνωστικά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας.

Αυτός ο συνδυασμός τεχνολογίας και ολιστικής προσέγγισης επιτρέπει στην ομάδα ιατρών και θεραπευτών του Nao να σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής, άσκησης, ύπνου και θεραπειών, που ενισχύουν τη σωματική, πνευματική και συναισθηματική υγεία, οδηγώντας τον επισκέπτη στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Σε μια ιδιωτική χερσόνησο με θέα 360ο στο Αιγαίο, το adults-only Minos Palace Resort αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για το Nao. Οι νέες εγκαταστάσεις εκτείνονται σε 1,100 τ.μ. και δύο επίπεδα που περιλαμβάνουν 8 δωμάτια θεραπειών και χώρους συμβουλευτικής με διαγνωστικά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας. Στον κύκλο θεραπειών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εξειδικευμένα προγράμματα όπως φωτοβιοδιέγερση (PBM therapy), κρυοθεραπεία, και infrared sauna καθώς και χώροι διαλογισμού, άθλησης (Brain Gym) και χαλάρωσης (Vibroacoustics therapy).

Το Minos Palace Resort διαθέτει 122 δωμάτια, bungalows και 28 σουίτες με ιδιωτικές ή κοινόχρηστες πισίνες. Δύο εστιατόρια προσφέρουν μενού που βασίζονται σε βιώσιμες, τοπικές και εποχικές πρώτες ύλες, και συστατικά με αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία. Στα δύο μπαρ, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν προσεκτικά επιλεγμένα κοκτέιλ από το Baba Au Rum, ένα από τα 50 Καλύτερα Μπαρ στον Κόσμο. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν θαλάσσια σπορ, τένις, πεζοπορίες και μαθήματα ευεξίας, ενώ οι ειδυλλιακοί κήποι, η ιδιωτική παραλία και η infinity πισίνα ενισχύουν τη σύνδεση με το φυσικό τοπίο και τον απέραντο μπλε ορίζοντα.

Με μια επένδυση που ανέρχεται σε πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υποδοχής και εστίασης το 2024 και την προσθήκη του Nao το 2025, το Minos Palace Resort περνά σε μια νέα εποχή – εξελίσσεται σε κορυφαίο πολυτελή προορισμό ευεξίας, όπου η επιστήμη, η φύση και η προσωποποιημένη φροντίδα συνυπάρχουν αρμονικά.

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