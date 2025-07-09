CNN: Όταν ο Τραμπ απειλούσε τον Πούτιν με... βομβαρδισμό της Μόσχας

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πέρυσι στους δωρητές της προεκλογικής του εκστρατείας ότι είχε απειλήσει να «βομβαρδίσει τη Μόσχα» αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Ο Τραμπ στην ίδια συνάντηση δωρητών ισχυρίστηκε ότι απείλησε ομοίως τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να αποτρέψει την Κίνα από το να εισβάλει στην Ταϊβάν, σύμφωνα με ηχητικό υλικό που περιήλθε στην κατοχή του CNN και περιγράφεται λεπτομερώς στο επερχόμενο βιβλίο «2024: Πώς ο Τραμπ ξαναπήρε τον Λευκό Οίκο και οι Δημοκρατικοί έχασαν την Αμερική».

Αν μπείτε στην Ουκρανία θα σας βομβαδίσω

«Με τον Πούτιν είπα: Αν μπείτε στην Ουκρανία, θα βομβαρδίσω τη Μόσχα», είπε ο Τραμπ στους δωρητές στη συνάντηση, σύμφωνα με ηχογράφηση από τη συνάντηση της 14ης Μαΐου 2024 στο ξενοδοχείο Pierre της Νέας Υόρκης.

«Σας λέω ότι δεν έχω άλλη επιλογή», θυμάται ο Τραμπ να λέει.

«Και τότε [ο Πούτιν] λέει: “Δεν σε πιστεύω". Αλλά με πίστεψε κατά 10%».

Τραμπ: Ο Σι με πέρασε για τρελό

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι απέρριψε σε μεγάλο βαθμό τις απειλές του Τραμπ κατά της Κίνας.

«Νόμιζε ότι ήμουν τρελός», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα».

Το NBC News απέκτησε τον ήχο από τους συγγραφείς του νέου βιβλίου, τους Josh Dawsey, Tyler Pager και Isaac Arnsdorf.

Ο Τραμπ, ο οποίος ήταν πρώτος πρόεδρος από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2021, δεν είπε στον ήχο πότε έκανε τις υποτιθέμενες απειλές.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, όταν πρόεδρος ήταν ο Τζο Μπάιντεν.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για το δημοσίευμα του CNN, δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη: «Όπως έχει πει επανειλημμένα ο Πρόεδρος Τραμπ, η Ρωσία δεν τόλμησε ποτέ να εισβάλει στην Ουκρανία όταν ήταν στην εξουσία. Αυτό συνέβη μόνο όταν ο Μπάιντεν ήταν στο αξίωμα».

«Χάρη στην ηγεσία αυτού του Προέδρου, η Αμερική είναι και πάλι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου και η ειρήνη μέσω της δύναμης έχει αποκατασταθεί», δήλωσε η εκπρόσωπος. «Ο Πρόεδρος Τραμπ κέρδισε με μια ατζέντα »Πρώτα η Αμερική« και εργάζεται σκληρά για να εφαρμόσει την εντολή που του έδωσε ο αμερικανικός λαός».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύσω, ακόμη και αν το ήθελα», όταν ρωτήθηκε σχετικά με το δημοσίευμα, σύμφωνα με το Reuters.

«Αν είναι ψεύτικο ή όχι, ούτε εμείς γνωρίζουμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πολλές ψεύτικες ειδήσεις αυτές τις μέρες».

Ο ήχος υπογραμμίζει πως ο Τραμπ συχνά μιλούσε πιο ειλικρινά πίσω από κλειστές πόρτες στην προεκλογική εκστρατεία, καθώς προσπαθούσε να προσελκύσει δωρητές, σημείωσε το CNN.

Στον «πάγο» η φιλία Τραμπ-Πούτιν

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, έχει αυξήσει τη ρητορική του επικρίνοντας τον Πούτιν.

Την Τρίτη (8/7), ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον Ρώσο ηγέτη για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

«Σκοτώνει πολλούς ανθρώπους .... τους στρατιώτες του και τους στρατιώτες τους, κυρίως, και τώρα φτάνουν τους 7.000 την εβδομάδα», είπε ο Τραμπ για τον Πούτιν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.