ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
CNN: Όταν ο Τραμπ απειλούσε τον Πούτιν με... βομβαρδισμό της Μόσχας
Ειδήσεις
22:55 - 09 Ιουλ 2025

CNN: Όταν ο Τραμπ απειλούσε τον Πούτιν με... βομβαρδισμό της Μόσχας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πέρυσι στους δωρητές της προεκλογικής του εκστρατείας ότι είχε απειλήσει να «βομβαρδίσει τη Μόσχα» αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Ο Τραμπ στην ίδια συνάντηση δωρητών ισχυρίστηκε ότι απείλησε ομοίως τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να αποτρέψει την Κίνα από το να εισβάλει στην Ταϊβάν, σύμφωνα με ηχητικό υλικό που περιήλθε στην κατοχή του CNN και περιγράφεται λεπτομερώς στο επερχόμενο βιβλίο «2024: Πώς ο Τραμπ ξαναπήρε τον Λευκό Οίκο και οι Δημοκρατικοί έχασαν την Αμερική».

Αν μπείτε στην Ουκρανία θα σας βομβαδίσω

«Με τον Πούτιν είπα: Αν μπείτε στην Ουκρανία, θα βομβαρδίσω τη Μόσχα», είπε ο Τραμπ στους δωρητές στη συνάντηση, σύμφωνα με ηχογράφηση από τη συνάντηση της 14ης Μαΐου 2024 στο ξενοδοχείο Pierre της Νέας Υόρκης.

«Σας λέω ότι δεν έχω άλλη επιλογή», θυμάται ο Τραμπ να λέει.

«Και τότε [ο Πούτιν] λέει: “Δεν σε πιστεύω". Αλλά με πίστεψε κατά 10%».

Τραμπ: Ο Σι με πέρασε για τρελό

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι απέρριψε σε μεγάλο βαθμό τις απειλές του Τραμπ κατά της Κίνας.

«Νόμιζε ότι ήμουν τρελός», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα».

Το NBC News απέκτησε τον ήχο από τους συγγραφείς του νέου βιβλίου, τους Josh Dawsey, Tyler Pager και Isaac Arnsdorf.

Ο Τραμπ, ο οποίος ήταν πρώτος πρόεδρος από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2021, δεν είπε στον ήχο πότε έκανε τις υποτιθέμενες απειλές.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, όταν πρόεδρος ήταν ο Τζο Μπάιντεν.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για το δημοσίευμα του CNN, δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη: «Όπως έχει πει επανειλημμένα ο Πρόεδρος Τραμπ, η Ρωσία δεν τόλμησε ποτέ να εισβάλει στην Ουκρανία όταν ήταν στην εξουσία. Αυτό συνέβη μόνο όταν ο Μπάιντεν ήταν στο αξίωμα».

«Χάρη στην ηγεσία αυτού του Προέδρου, η Αμερική είναι και πάλι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου και η ειρήνη μέσω της δύναμης έχει αποκατασταθεί», δήλωσε η εκπρόσωπος. «Ο Πρόεδρος Τραμπ κέρδισε με μια ατζέντα »Πρώτα η Αμερική« και εργάζεται σκληρά για να εφαρμόσει την εντολή που του έδωσε ο αμερικανικός λαός».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύσω, ακόμη και αν το ήθελα», όταν ρωτήθηκε σχετικά με το δημοσίευμα, σύμφωνα με το Reuters.

«Αν είναι ψεύτικο ή όχι, ούτε εμείς γνωρίζουμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πολλές ψεύτικες ειδήσεις αυτές τις μέρες».

Ο ήχος υπογραμμίζει πως ο Τραμπ συχνά μιλούσε πιο ειλικρινά πίσω από κλειστές πόρτες στην προεκλογική εκστρατεία, καθώς προσπαθούσε να προσελκύσει δωρητές, σημείωσε το CNN.

Στον «πάγο» η φιλία Τραμπ-Πούτιν

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, έχει αυξήσει τη ρητορική του επικρίνοντας τον Πούτιν.

Την Τρίτη (8/7), ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον Ρώσο ηγέτη για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

«Σκοτώνει πολλούς ανθρώπους .... τους στρατιώτες του και τους στρατιώτες τους, κυρίως, και τώρα φτάνουν τους 7.000 την εβδομάδα», είπε ο Τραμπ για τον Πούτιν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πύρινος εφιάλτης» στον Ωρωπό με διάσπαρτα μέτωπα – Αναμένεται δύσκολη νύχτα
Ειδήσεις

«Πύρινος εφιάλτης» στον Ωρωπό με διάσπαρτα μέτωπα – Αναμένεται δύσκολη νύχτα

Πρακτικά Fed: Προ των πυλών η μείωση του βασικού επιτοκίου – Διχασμένο το συμβούλιο ως προς τον αριθμό περικοπών
Ειδήσεις

Πρακτικά Fed: Προ των πυλών η μείωση του βασικού επιτοκίου – Διχασμένο το συμβούλιο ως προς τον αριθμό περικοπών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom
Ειδήσεις

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους
Ειδήσεις

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ