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Πρακτικά Fed: Προ των πυλών η μείωση του βασικού επιτοκίου – Διχασμένο το συμβούλιο ως προς τον αριθμό περικοπών
Ειδήσεις
22:25 - 09 Ιουλ 2025

Πρακτικά Fed: Προ των πυλών η μείωση του βασικού επιτοκίου – Διχασμένο το συμβούλιο ως προς τον αριθμό περικοπών

Reporter.gr Newsroom
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Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) διαφώνησαν στη συνεδρίαση του Ιουνίου σχετικά με το πόσο επιθετικά θα ήταν διατεθειμένοι να μειώσουν τα επιτόκια, διχασμένοι μεταξύ των ανησυχιών για τον πληθωρισμό που τροφοδοτείται από τους δασμούς και των ενδείξεων αδυναμίας της αγοράς εργασίας και οικονομικής ισχύος.

Όπως μεταδίδει το CNBC, τα πρακτικά της συνεδρίασης της 17ης και 18ης Ιουνίου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη (9/7) έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τήρησαν σε μεγάλο βαθμό στάση αναμονής όσον αφορά τις μελλοντικές κινήσεις των επιτοκίων. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς να ψηφίζουν ομόφωνα να διατηρήσουν το βασικό επιτόκιο δανεισμού της κεντρικής τράπεζας σε ένα εύρος μεταξύ 4,25%-4,5%, όπου βρίσκεται από τον Δεκέμβριο του 2024.

Ωστόσο, η σύνοψη έδειξε επίσης μια αυξανόμενη διαφωνία σχετικά με το πώς θα πρέπει να προχωρήσει η πολιτική από εδώ και πέρα.

«Οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι κάποια μείωση του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων φέτος θα ήταν πιθανότατα κατάλληλη», ανέφεραν τα πρακτικά, καθώς οι αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τους δασμούς είναι δυνητικά «προσωρινές και μέτριες», ενώ η οικονομική ανάπτυξη και οι προσλήψεις θα μπορούσαν να αποδυναμωθούν.

Το πόσο μακριά θα μπορούσαν να φτάσουν οι περικοπές, ωστόσο, ήταν θέμα συζήτησης.

Οι απόψεις κυμαίνονταν από «μερικούς» υπαλλήλους που δήλωσαν ότι η επόμενη περικοπή θα μπορούσε να γίνει ήδη από αυτόν τον μήνα έως «μερικούς» που θεωρούσαν ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να γίνουν μειώσεις φέτος. Αν και τα πρακτικά δεν αναφέρουν ονόματα, οι διοικητές της Fed Μισέλ Μπόουμαν και Κρίστοφερ Γουόλερ έχουν καταγραφεί λέγοντας ότι θα μπορούσαν να δουν το δρόμο για μείωση των επιτοκίων ήδη από τη συνεδρίαση της Fed στις 29-30 Ιουλίου, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υπό έλεγχο.

Παράλληλα, «αρκετοί» αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θεωρούν ότι το τρέχον επιτόκιο κεφαλαίων μίας ημέρας «ίσως να μην απέχει πολύ» από το ουδέτερο επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο λίγες μειώσεις μπορεί να είναι μπροστά μας. Οι εν λόγω αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον πληθωρισμό που εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% εν μέσω μιας «ανθεκτικής» οικονομίας.

Στην ορολογία της Fed, μερικές είναι περισσότερες από αρκετές.

Οι αξιωματούχοι στη συνεδρίαση επικαιροποίησαν τις προβλέψεις τους για τις μειώσεις των επιτοκίων, αναμένοντας δύο φέτος και στη συνέχεια άλλες τρεις τα επόμενα δύο χρόνια.

Συνεχίζει το «στενό μαρκάρισμα» ο Τραμπ για περικοπές επιτοκίων

Η έκδοση έρχεται με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αυξάνει την πίεση στον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ και τους συνεργάτες του να προβούν σε επιθετικές περικοπές. Σε δημόσιες δηλώσεις του και στον ιστότοπο Truth Social, ο Τραμπ έχει κατακεραυνώσει τον Πάουελ, φτάνοντας στο σημείο να ζητήσει την παραίτησή του.

Ο Πάουελ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις όταν πρόκειται να καθορίσει τη νομισματική πολιτική. Ως επί το πλείστον, έχει προσχωρήσει στην προσεκτική προσέγγιση, επιμένοντας ότι με μια ισχυρή οικονομία και την αβεβαιότητα σχετικά με τον πληθωρισμό, η Fed είναι σε καλή θέση να παραμείνει σε αναμονή μέχρι να έχει περισσότερες πληροφορίες.

Τα πρακτικά αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στάση ότι η πολιτική είναι επί του παρόντος σε καλή θέση για να ανταποκριθεί στις αλλαγές των δεδομένων.

«Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι αν και η αβεβαιότητα σχετικά με τον πληθωρισμό και τις οικονομικές προοπτικές είχε μειωθεί, παρέμενε σκόπιμο να ακολουθηθεί μια προσεκτική προσέγγιση στην προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής», αναφέρεται στο έγγραφο.

Δύσκολοι συμβιβασμοί αν αυξηθεί ο πληθωρισμός

Οι αξιωματούχοι σημείωσαν επίσης ότι «θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δύσκολους συμβιβασμούς εάν ο αυξημένος πληθωρισμός αποδεικνυόταν πιο επίμονος, ενώ οι προοπτικές για την απασχόληση εξασθενούσαν». Σε αυτή την περίπτωση, είπαν ότι θα σταθμίσουν ποια πλευρά απομακρύνεται περισσότερο από τον στόχο της κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής.

Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ συνέχισε τις διαπραγματεύσεις με βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, με το έδαφος των δασμών να μετατοπίζεται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Ο Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά τους δασμούς στις 2 Απριλίου και στη συνέχεια άλλαξε τις προθεσμίες για τις συμφωνίες, με πιο πρόσφατο τσεκάρισμα μιας σειράς επιστολών προς τους ξένους ηγέτες, με τις οποίες τους ειδοποιούσε για τις επικείμενες εισφορές σε περίπτωση που δεν ενεργούσαν.

Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι δασμοί του Τραμπ δεν έχουν τροφοδοτήσει τις τιμές, τουλάχιστον σε μεγάλη κλίμακα.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε αύξηση μόλις 0,1% τον Μάιο. Ενώ οι δείκτες πληθωρισμού εξακολουθούν να βρίσκονται ως επί το πλείστον πάνω από τον στόχο της Fed για το 2%, οι πρόσφατες έρευνες για το κλίμα δείχνουν ότι το κοινό φοβάται όλο και λιγότερο για τον πληθωρισμό στην περαιτέρω πορεία.

«Πολλοί συμμετέχοντες σημείωσαν ότι η ενδεχόμενη επίδραση των δασμών στον πληθωρισμό θα μπορούσε να είναι πιο περιορισμένη εάν επιτευχθούν σύντομα εμπορικές συμφωνίες, εάν οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσαρμόσουν γρήγορα τις αλυσίδες εφοδιασμού τους ή εάν οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλα περιθώρια προσαρμογής για να μειώσουν την έκθεσή τους στις επιπτώσεις των δασμών», αναφέρεται στα πρακτικά.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, αν και ο ρυθμός αύξησης των μη αγροτικών μισθοδοσιών εκπλήσσει σταθερά τους οικονομολόγους. Τον Ιούνιο σημειώθηκε αύξηση κατά 147.000, έναντι της πρόβλεψης συναίνεσης για 110.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα στο 4,1%.

Οι καταναλωτικές δαπάνες έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά. Οι προσωπικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 0,1% τον Μάιο, ενώ οι λιανικές πωλήσεις κατρακύλησαν κατά 0,9%.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 22:24
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