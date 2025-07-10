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Ευρωβουλή: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Ειδήσεις
13:15 - 10 Ιουλ 2025

Ευρωβουλή: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Reporter.gr Newsroom
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Απορρίφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/7) η πρόταση μομφής που είχε καταθέσει εναντίον της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από ακροδεξιούς βουλευτές.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβίωσε από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης με ψήφους 360 κατά, 175 υπέρ και 18 λευκά.
Η πρόταση μομφής είχε κατατεθεί με αφορμή τον χειρισμό των συμβάσεων εμβολίων της Pfizer κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid.
Η Φον ντερ Λάιεν απέφυγε την καθαίρεση, ωστόσο, έχει αρκετές... πληγές, καθώς έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και υπάρχει προβληματισμός από όλες τις πτέρυγες του ευρωκοινοβουλίου για τους χειρισμούς της.
Για παράδειγμα, δέχεται κριτική για το μεταναστευτικό, την Πράσινη Συμφωνία και φυσικά για τον επερχόμενο προϋπολογισμό.
Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 13:52
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