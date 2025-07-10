Αναστέλλεται για τρεις μήνες το άσυλο σε αφίξεις από Βόρεια Αφρική: Κράτηση όλων των παρανόμως εισερχόμενων

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, μιλώντας στο ΕΡΤNews και την εκπομπή Newsroom, υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές αποφάσεις, τις χαρακτήρισε «έκτακτες και σκληρές» αλλά «απολύτως αναγκαίες» και προανήγγειλε νέο νομοσχέδιο που καταργεί οριστικά το καθεστώς νομιμοποίησης μεταναστών.

Ο κ. Λογοθέτης έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Βόρεια Αφρική και τους διακινητές ότι «η Ελλάδα δεν αντέχει άλλες ροές», ενώ προανήγγειλε δέσμη μέτρων που προωθούνται άμεσα στη Βουλή και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου και διοικητική κράτηση όλων όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη και ευρύτερα τη βορειοαφρικανική ακτή.

Τα βασικά μέτρα που εξήγγειλε ο κ. Λογοθέτης:

Πάγωμα αιτημάτων ασύλου για τρεις μήνες για όσους εισέρχονται από τη Βόρεια Αφρική.

Υποχρεωτική διοικητική κράτηση για όλους όσοι εντοπίζονται να εισέρχονται παράνομα από την ίδια περιοχή.

Κατάργηση της δυνατότητας νομιμοποίησης μεταναστών που παραμένουν για χρόνια στη χώρα χωρίς έγγραφα.

«Μέχρι σήμερα το μήνυμα που περνούσε ήταν ότι αν κάποιος καταφέρει να μείνει για 3 ή 7 χρόνια παράνομα, μπορεί να νομιμοποιηθεί. Αυτό τελειώνει. Όσοι έρχονται χωρίς νόμιμα έγγραφα, δεν θα έχουν ποτέ δικαίωμα νομιμοποίησης», ξεκαθάρισε ο κ. Λογοθέτης.

Για τις επιστροφές

Απαντώντας στην κριτική πως η αναστολή του ασύλου δεν διευκολύνει τις επιστροφές, ο κ. Λογοθέτης υπογράμμισε ότι το καθεστώς επιστροφών δεν εξαρτάται από το αν έχει κατατεθεί αίτημα ασύλου: «Είναι λάθος να λέμε ότι καθυστερούν οι επιστροφές. Η επιστροφή είναι ανεξάρτητη από το άσυλο. Το πρόβλημα είναι ότι οι χώρες καταγωγής – πολλές φορές – δεν δέχονται πίσω τους πολίτες τους. Εκεί απαιτείται διπλωματική πίεση».

Παράλληλα, χαιρέτισε τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική σύνδεσης των χρηματοδοτήσεων με τη συνεργασία στο μεταναστευτικό, σημειώνοντας πως: «Όποια αφρικανική χώρα δεν συνεργάζεται, δεν θα έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια ανάπτυξης».

Σχετικά με τις δομές και την Κρήτη

Για τη διαχείριση των νέων αφίξεων, ειδικά στην Κρήτη, ανέφερε πως ήδη λειτουργεί δομή στα Χανιά και αναζητείται δεύτερος χώρος, σημειώνοντας ότι η αύξηση των ροών ήταν απότομη: «Η χωρητικότητα του συστήματος είναι επαρκής. Δεν ανησυχούμε. Θα δημιουργήσουμε επιπλέον υποδομές αν χρειαστεί».

Ειδική μνεία έκανε στην επιχείρηση διπλωματικής πίεσης προς τη Λιβύη, εξηγώντας ότι η ελληνική αντιπροσωπεία υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από την πρόσφατη αποστολή στη Βεγγάζη λόγω αθέτησης των συμφωνημένων όρων από την τοπική πλευρά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διαμορφώσει το πλαίσιο. Η λιβυκή πλευρά επιχείρησε τροποποίηση του πρωτοκόλλου μονομερώς. Αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε».