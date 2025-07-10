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Φλωρίδης: «Κόβουμε τα σάπια» - Αναστέλλεται η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας μετά τα σκάνδαλα
Πολιτική
12:42 - 10 Ιουλ 2025

Φλωρίδης: «Κόβουμε τα σάπια» - Αναστέλλεται η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας μετά τα σκάνδαλα

Reporter.gr Newsroom
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Στην απόφαση να αναστείλει τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στην Πάτρα αναφέρθηκε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Alpha 989 ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας ότι η κατάσταση που αποκαλύφθηκε στις υποθέσεις Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου ανέδειξε σοβαρές παθογένειες, οι οποίες επέβαλαν τη ριζική αναδιοργάνωση του ιατροδικαστικού συστήματος στη χώρα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά: «αυτός ήταν ο λόγος που μας ανάγκασε να δούμε τη ριζική αναδιοργάνωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών. Εάν δεν κόψεις τα σάπια θα σου μολύνουν και τα υπόλοιπα».

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι το υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης για τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, η οποία μέχρι πρότινος δεν υφίστατο, και ανέλαβε τη θεσμική εποπτεία του κλάδου. Παράλληλα, συγκροτήθηκε μόνιμη τριμελής επιτροπή από ιατροδικαστές, υπό την εποπτεία της νέας διεύθυνσης, η οποία έχει την αρμοδιότητα να ερευνά υποθέσεις είτε ύστερα από εισαγγελική παραγγελία είτε κατόπιν αιτημάτων πολιτών ή παραγόντων της Δικαιοσύνης που εντοπίζουν ενδείξεις αδυναμιών ή παρατυπιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή έχει ήδη επιληφθεί της υπόθεσης θανάτου του Παναγιωτάκη, έπειτα από εντολή του τοπικού εισαγγελέα Ηλείας προς το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Αθήνας. Όπως είπε, αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η έκδοση πορίσματος για την υπόθεση, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω εξελίξεις.

Αναφορικά με την υπηρεσία της Πάτρας, ο υπουργός αποκάλυψε ότι η κατάσταση είχε οδηγηθεί σε λειτουργική κατάρρευση, καθώς μετά την απομάκρυνση της ιατροδικαστή Αγγελικής Τσιόλα είχε απομείνει μόνο ένας ιατροδικαστής, ο οποίος συνέταξε και τις τρεις εκθέσεις που σχετίζονται με την υπόθεση Μουρτζούκου. Ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής ενδέχεται να τεθεί επίσης σε αναστολή, αν τα στοιχεία από τις εισαγγελικές αρχές δείξουν λόγους για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε και στην κα Τσιόλα, σημειώνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε διαθεσιμότητα ενώ ερευνάται αν φέρει ποινικές ευθύνες για τις εκθέσεις της στην υπόθεση Πισπιρίγκου και για άλλες αντιφατικές αξιολογήσεις που εντοπίστηκαν. Ο ίδιος τόνισε ότι το υπουργείο δεν παρεμβαίνει αυθαίρετα, αλλά ενεργεί μόνο με βάση εισαγγελικές παραγγελίες και θεσμικές διαδικασίες.

Ο υπουργός επεσήμανε επίσης ότι για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε συγκεκριμένο πλαίσιο που καθορίζει με ακρίβεια τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε ιατροδικαστική έκθεση για να γίνεται αποδεκτή στα δικαστήρια. Μέχρι πρότινος, όπως είπε, οι δικαστές έρχονταν αντιμέτωποι με εκθέσεις που παρουσίαζαν σοβαρά κενά.

Τέλος, σχετικά με το πότε θα επαναλειτουργήσει η υπηρεσία στην Πάτρα, ο Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι ο χρονικός ορίζοντας εξαρτάται από τον επικείμενο διαγωνισμό για την πρόσληψη νέου ιατροδικαστή, προσθέτοντας πως εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα. Μέχρι τότε, οι υποθέσεις της περιοχής θα καλύπτονται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου, ενώ αν κριθεί αναγκαίο, θα σταλούν ενισχύσεις και από την Αθήνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 13:31
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