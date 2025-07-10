ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Barilla: Στο επίκεντρο η βιώσιμη γεωργία, η καθαρή ενέργεια και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών
Επιχειρήσεις
12:44 - 10 Ιουλ 2025

Barilla: Στο επίκεντρο η βιώσιμη γεωργία, η καθαρή ενέργεια και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το 2024, με περισσότερους από 2 εκατομμύρια τόνους προϊόντων, κάθε ένα από τα 21 brands του Ομίλου Barilla, αφηγείται τη δική του μοναδική ιστορία αειφορίας από το pesto που συσκευάζεται σε ανακυκλωμένα γυάλινα βάζα και τον βασιλικό με ιχνηλασιμότητα μέσω blockchain, μέχρι την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διατροφική αναβάθμιση 140 προϊόντων Mulino Bianco την τελευταία δεκαετία.

Η νέα έκθεση βιωσιμότητας της Barilla αποτυπώνει 17 χρόνια έμπρακτης δέσμευσης προς το περιβάλλον, τoευ ζην των ανθρώπων και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Εκτός από την αναλυτική καταγραφή των αποτελεσμάτων, η έκθεση προσδιορίζει και τους στόχους για το 2030, επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα ως βασικό πυλώνα του μέλλοντος.

Μια δέσμευση που έχει ήδη αναγνωριστεί: για 2η συνεχόμενη χρονιά, η Barilla αναδείχθηκε η κορυφαία εταιρεία τροφίμων παγκοσμίως σε φήμη, σύμφωνα με το GlobalRepTrak® 100. Κεντρικός άξονας αυτής της πορείας είναι ο ξεκάθαρος σκοπός:

«Η απόλαυση του φαγητού για μια καλύτερη ζωή», έκφραση ενός οράματος που συνδυάζει το πάθος για την αυθεντική ιταλική γαστρονομία με την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

«Η νέα Έκθεση Βιωσιμότητας αποτυπώνει ένα όραμα που διαμορφώνει τη μελλοντική μας πορεία», αναφέρουν οι Guido, Luca και PaoloBarilla στην εισαγωγή της Έκθεσης για το 2024. «Η διαδρομή – όπως πάντα – είναι μεγάλη και απαιτητική. Όμως, με κινητήριο δύναμη την αφοσίωση και το πάθος των ανθρώπων μας, προχωρούμε μπροστά με την ίδια αποφασιστικότητα και δυναμική που ξεκινήσαμε».

Ο CEO του Ομίλου Barilla, GianlucaDiTondo, υπογραμμίζει:

«Η δέσμευσή μας αποτυπώνεται μέσα από μια νέα στρατηγική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα, πλήρως ενσωματωμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική μας, μια πορεία που μας οδηγεί ως το 2030 και μετατρέπει το όραμά μας σε καθημερινές πράξεις και απτά αποτελέσματα».

Εμπλουτισμένες συνταγές με διατροφική υπεροχή

Η ευημερία των ανθρώπων ξεκινά από το πιάτο τους. Η Barilla βελτιώνει συνεχώς τις συνταγές της ώστε να προσφέρει προϊόντα πιο νόστιμα, ασφαλή και ισορροπημένα διατροφικά. Το 2024, το 88% των συνολικών πωλήσεων των ζυμαρικών περιείχε το πολύ 5g ζάχαρης και έως 0,5g αλατιού ανά μερίδα (βελτίωση +0,7% και +1,5% αντίστοιχα σε σχέση με το 2023). Επιπλέον, το 90% των προϊόντων είναι πηγές φυτικών ινών (+0,8%) και το 65% των ατομικών μερίδων περιέχουν κάτω από 150 kcal (+2,4%).

Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες: Συνεργασία με πάνω από 7.000 αγροκτήματα

Η Barilla εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αειφόρο γεωργία, με έμφαση στην ποικιλιακή ανάπτυξη, τις καλλιεργητικές πρακτικές και τα ψηφιακά εργαλεία. Πάνω από 7.000 αγρότες συμμετέχουν σε τέσσερις στρατηγικές εφοδιαστικές αλυσίδες (σιμιγδαλένιο σιτάρι, κοινό σιτάρι, σίκαλη και βασιλικός) με συνολικό όγκο 815.000 τόνων.

Η πρωτοβουλία AccademiadelBasilico εγκαινιάστηκε το 2024 με τη συμμετοχή 21 στρατηγικών συνεργατών, παρέχοντας στους παραγωγούς αειφόρες τεχνικές και πρακτικές καλλιέργειας βασιλικού. Παράλληλα, μέχρι το 2030, η Barillaφιλοδοξεί να επιτύχει προμήθεια 250.000 τόνων πρώτων υλών από πιστοποιημένες αναγεννητικές καλλιέργειες.

Το 100% των αυγών που προμηθεύεται η Barilla προέρχεται από κτηνοτροφικές μονάδες ελευθέρας βοσκής, ενώ η εταιρεία δεν πραγματοποιεί ούτε χρηματοδοτεί δοκιμές σε ζώα.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & υπεύθυνη διαχείριση νερού

Ήδη το 48% της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Barilla προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ την τελευταία πενταετία έχουν εγκατασταθεί 4MWφωτοβολταϊκών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Υδροενεργειακης Αναβάθμισης, με προϋπολογισμό 168 εκατ. Ευρώ, ο Όμιλος θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση συνολικά 24MW έως το 2030.

Το 2024, στο Rubbiano (PR) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους δύο νέα εργοστάσια: 1,5MWp για σάλτσες και 0,3MWp για αρτοσκευάσματα. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η αυτοπαραγόμενη ενέργεια καλύπτει ήδη μία ημέρα την εβδομάδα παραγωγής κάθε είδους σαλτσών.

Η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού σε περιοχές με περιορισμένους υδάτινους πόρους αυξήθηκε κατά +164% σε δύο χρόνια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το εργοστάσιο Rubbiano, όπου ανακτήθηκαν ποσότητες ίσες με 24 ολυμπιακές πισίνες.

Ένταξη και Ισότητα: στον πυρήνα της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής

Με σχεδόν 9.000 εργαζομένους παγκοσμίως, η Barilla έχει πετύχει ισότητα αμοιβών μεταξύ φύλων από το 2020, ενώ από το 2023 εφαρμόζει ενιαία πολιτική γονικής άδειας 12 εβδομάδων πλήρους αποδοχής για όλους τους γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το 2024, ξεκίνησε συνεργασία με το LEADNetwork, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προάγει την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στους κλάδους του λιανικού εμπορίου και των καταναλωτικών αγαθών. Σήμερα, το 35% των Διευθυντικών Στελεχών της Barilla είναι γυναίκες, δέσμευση μας να φτάσουμε το 40% έως το 2030.

Στήριξη των Τοπικών Κοινοτήτων: 2 εκατ. ευρώ και 3.700 τόνοι τροφίμων

Το 2024, η Barilla διέθεσε άνω των €2 εκατ. και 3.700+ τόνους προϊόντων για την υποστήριξη τοπικών κοινωνιών. Πραγματοποιήθηκαν 1.000+ ώρες εταιρικού εθελοντισμού με τη συμμετοχή 300+ εργαζομένων στην Ιταλία, σε συνεργασία με Τράπεζες Τροφίμων, τον Ερυθρό Σταυρό και τη Caritas.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δωρεά στον UNHCR για την ενίσχυση των πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό στη Μιανμάρ.

Οικονομικά Αποτελέσματα 2024 & Στόχοι Βιωσιμότητας για το 2030

Το 2024, η Barilla κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €4,883 δισ. (+1,7% σε σταθερό συναλλαγματικό περιβάλλον), ενισχύοντας περαιτέρω τη ηγετική της θέση και την

συνεισφορά της στην διαμόρφωση ενός δικαιότερου και πιο καινοτόμου διατροφικού μοντέλου. Από το συνολικό επενδυτικό πλάνο των €300 εκατ., τα €50 εκατ. διοχετεύτηκαν σε έργα που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων, την ευημερία των καταναλωτών και τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες.

Βασικοί στόχοι για το 2030:

Ø 250.000 τόνοι/έτος πρώτων υλών από αναγεννητική γεωργία

Ø 24MW εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή

Ø +250% επαναχρησιμοποίηση νερού σε περιοχές με περιορισμένους υδατικούς πόρους

Ø -4.000 τόνοι υλικών συσκευασίας μέσω έργων οικολογικού σχεδιασμού

Ø έως 0,5g αλατιού ανά μερίδα στο 90 % των ζυμαρικών προς πώληση

Ø Το 95% θα είναι πηγή φυτικών ινών

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια πτώση 2% στην βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια πτώση 2% στην βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο

Alter Ergo Media: Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα επανεπενδυμένα κεφάλαια της ΑΜΚ
Αναλύσεις

Alter Ergo Media: Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα επανεπενδυμένα κεφάλαια της ΑΜΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος Σαρακάκη: Ετήσια μείωση 21,4% των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου το 2025
Επιχειρήσεις

Όμιλος Σαρακάκη: Ετήσια μείωση 21,4% των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου το 2025

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030
Επιχειρήσεις

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα
Ναυτιλία

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Έκθεση ESG της ManpowerGroup: Αύξηση 18% της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2024
Επιχειρήσεις

Έκθεση ESG της ManpowerGroup: Αύξηση 18% της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2024

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ