Barilla: Στο επίκεντρο η βιώσιμη γεωργία, η καθαρή ενέργεια και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών

Η νέα έκθεση βιωσιμότητας της Barilla αποτυπώνει 17 χρόνια έμπρακτης δέσμευσης προς το περιβάλλον, τoευ ζην των ανθρώπων και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Εκτός από την αναλυτική καταγραφή των αποτελεσμάτων, η έκθεση προσδιορίζει και τους στόχους για το 2030, επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα ως βασικό πυλώνα του μέλλοντος.

Μια δέσμευση που έχει ήδη αναγνωριστεί: για 2η συνεχόμενη χρονιά, η Barilla αναδείχθηκε η κορυφαία εταιρεία τροφίμων παγκοσμίως σε φήμη, σύμφωνα με το GlobalRepTrak® 100. Κεντρικός άξονας αυτής της πορείας είναι ο ξεκάθαρος σκοπός:

«Η απόλαυση του φαγητού για μια καλύτερη ζωή», έκφραση ενός οράματος που συνδυάζει το πάθος για την αυθεντική ιταλική γαστρονομία με την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

«Η νέα Έκθεση Βιωσιμότητας αποτυπώνει ένα όραμα που διαμορφώνει τη μελλοντική μας πορεία», αναφέρουν οι Guido, Luca και PaoloBarilla στην εισαγωγή της Έκθεσης για το 2024. «Η διαδρομή – όπως πάντα – είναι μεγάλη και απαιτητική. Όμως, με κινητήριο δύναμη την αφοσίωση και το πάθος των ανθρώπων μας, προχωρούμε μπροστά με την ίδια αποφασιστικότητα και δυναμική που ξεκινήσαμε».

Ο CEO του Ομίλου Barilla, GianlucaDiTondo, υπογραμμίζει:

«Η δέσμευσή μας αποτυπώνεται μέσα από μια νέα στρατηγική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα, πλήρως ενσωματωμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική μας, μια πορεία που μας οδηγεί ως το 2030 και μετατρέπει το όραμά μας σε καθημερινές πράξεις και απτά αποτελέσματα».

Εμπλουτισμένες συνταγές με διατροφική υπεροχή

Η ευημερία των ανθρώπων ξεκινά από το πιάτο τους. Η Barilla βελτιώνει συνεχώς τις συνταγές της ώστε να προσφέρει προϊόντα πιο νόστιμα, ασφαλή και ισορροπημένα διατροφικά. Το 2024, το 88% των συνολικών πωλήσεων των ζυμαρικών περιείχε το πολύ 5g ζάχαρης και έως 0,5g αλατιού ανά μερίδα (βελτίωση +0,7% και +1,5% αντίστοιχα σε σχέση με το 2023). Επιπλέον, το 90% των προϊόντων είναι πηγές φυτικών ινών (+0,8%) και το 65% των ατομικών μερίδων περιέχουν κάτω από 150 kcal (+2,4%).

Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες: Συνεργασία με πάνω από 7.000 αγροκτήματα

Η Barilla εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αειφόρο γεωργία, με έμφαση στην ποικιλιακή ανάπτυξη, τις καλλιεργητικές πρακτικές και τα ψηφιακά εργαλεία. Πάνω από 7.000 αγρότες συμμετέχουν σε τέσσερις στρατηγικές εφοδιαστικές αλυσίδες (σιμιγδαλένιο σιτάρι, κοινό σιτάρι, σίκαλη και βασιλικός) με συνολικό όγκο 815.000 τόνων.

Η πρωτοβουλία AccademiadelBasilico εγκαινιάστηκε το 2024 με τη συμμετοχή 21 στρατηγικών συνεργατών, παρέχοντας στους παραγωγούς αειφόρες τεχνικές και πρακτικές καλλιέργειας βασιλικού. Παράλληλα, μέχρι το 2030, η Barillaφιλοδοξεί να επιτύχει προμήθεια 250.000 τόνων πρώτων υλών από πιστοποιημένες αναγεννητικές καλλιέργειες.

Το 100% των αυγών που προμηθεύεται η Barilla προέρχεται από κτηνοτροφικές μονάδες ελευθέρας βοσκής, ενώ η εταιρεία δεν πραγματοποιεί ούτε χρηματοδοτεί δοκιμές σε ζώα.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & υπεύθυνη διαχείριση νερού

Ήδη το 48% της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Barilla προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ την τελευταία πενταετία έχουν εγκατασταθεί 4MWφωτοβολταϊκών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Υδροενεργειακης Αναβάθμισης, με προϋπολογισμό 168 εκατ. Ευρώ, ο Όμιλος θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση συνολικά 24MW έως το 2030.

Το 2024, στο Rubbiano (PR) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους δύο νέα εργοστάσια: 1,5MWp για σάλτσες και 0,3MWp για αρτοσκευάσματα. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η αυτοπαραγόμενη ενέργεια καλύπτει ήδη μία ημέρα την εβδομάδα παραγωγής κάθε είδους σαλτσών.

Η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού σε περιοχές με περιορισμένους υδάτινους πόρους αυξήθηκε κατά +164% σε δύο χρόνια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το εργοστάσιο Rubbiano, όπου ανακτήθηκαν ποσότητες ίσες με 24 ολυμπιακές πισίνες.

Ένταξη και Ισότητα: στον πυρήνα της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής

Με σχεδόν 9.000 εργαζομένους παγκοσμίως, η Barilla έχει πετύχει ισότητα αμοιβών μεταξύ φύλων από το 2020, ενώ από το 2023 εφαρμόζει ενιαία πολιτική γονικής άδειας 12 εβδομάδων πλήρους αποδοχής για όλους τους γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το 2024, ξεκίνησε συνεργασία με το LEADNetwork, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προάγει την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στους κλάδους του λιανικού εμπορίου και των καταναλωτικών αγαθών. Σήμερα, το 35% των Διευθυντικών Στελεχών της Barilla είναι γυναίκες, δέσμευση μας να φτάσουμε το 40% έως το 2030.

Στήριξη των Τοπικών Κοινοτήτων: 2 εκατ. ευρώ και 3.700 τόνοι τροφίμων

Το 2024, η Barilla διέθεσε άνω των €2 εκατ. και 3.700+ τόνους προϊόντων για την υποστήριξη τοπικών κοινωνιών. Πραγματοποιήθηκαν 1.000+ ώρες εταιρικού εθελοντισμού με τη συμμετοχή 300+ εργαζομένων στην Ιταλία, σε συνεργασία με Τράπεζες Τροφίμων, τον Ερυθρό Σταυρό και τη Caritas.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δωρεά στον UNHCR για την ενίσχυση των πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό στη Μιανμάρ.

Οικονομικά Αποτελέσματα 2024 & Στόχοι Βιωσιμότητας για το 2030

Το 2024, η Barilla κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €4,883 δισ. (+1,7% σε σταθερό συναλλαγματικό περιβάλλον), ενισχύοντας περαιτέρω τη ηγετική της θέση και την

συνεισφορά της στην διαμόρφωση ενός δικαιότερου και πιο καινοτόμου διατροφικού μοντέλου. Από το συνολικό επενδυτικό πλάνο των €300 εκατ., τα €50 εκατ. διοχετεύτηκαν σε έργα που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων, την ευημερία των καταναλωτών και τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες.

Βασικοί στόχοι για το 2030:

Ø 250.000 τόνοι/έτος πρώτων υλών από αναγεννητική γεωργία

Ø 24MW εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή

Ø +250% επαναχρησιμοποίηση νερού σε περιοχές με περιορισμένους υδατικούς πόρους

Ø -4.000 τόνοι υλικών συσκευασίας μέσω έργων οικολογικού σχεδιασμού

Ø έως 0,5g αλατιού ανά μερίδα στο 90 % των ζυμαρικών προς πώληση

Ø Το 95% θα είναι πηγή φυτικών ινών