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Μαρινάκης: Σύννομη και αναγκαία η αναστολή ασύλου – Επιστημονική η ανάλυση Βενιζέλου
Πολιτική
15:02 - 10 Ιουλ 2025

Μαρινάκης: Σύννομη και αναγκαία η αναστολή ασύλου – Επιστημονική η ανάλυση Βενιζέλου

Reporter.gr Newsroom
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Στην κριτική που άσκησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχετικά με τη νομική βάση της τροπολογίας για την τρίμηνη αναστολή χορήγησης ασύλου σε μετανάστες που εισέρχονται παρανόμως μέσω θαλάσσης από τη Λιβύη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτηρίζοντας την «επιστημονική».

Ο κ. Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε για την κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου: «Όταν τοποθετείται ένας συνταγματολόγος, δεν τοποθετείται με βάση το αν έχει κυβερνήσει ή συγκυβερνήσει με ένα κόμμα ή αν ανήκει σε έναν πολιτικό χώρο. Είναι μια επιστημονική ανάλυση και στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας είναι αυτονόητο ότι είναι σεβαστή».

Ωστόσο, υπεραμύνθηκε της απόφασης της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια απολύτως σύννομη και αναγκαία επιλογή, η οποία έχει σαφή νομική τεκμηρίωση και βασίζεται σε σχετική νομολογία.

Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν ενεργοποιεί το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά επικαλείται τις προϋποθέσεις που αυτό προβλέπει, ερμηνεύοντας τις εξελίξεις ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί άμεση αντίδραση τονίζοντας: «εμείς δεν ενεργοποιούμε το άρθρο 15 της ΕΣΔΑ. Απλά, επικαλούμαστε ότι συντρέχουν προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, με μια συγκεκριμένη νομική τεκμηρίωση και την αξιοποίηση – επίκληση σειράς αποφάσεων, δηλαδή νομολογίας, που τεκμηριώνουν τη συγκεκριμένη θέση μας, νομική θέση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νομική προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόστηκε κατά τη μεταναστευτική κρίση του Μαρτίου 2020, η οποία, όπως τόνισε, είχε θετικά αποτελέσματα σε νομικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

«Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και το αποδεικνύει στην πράξη», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι η απουσία αντιδράσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τη θέση της κυβέρνησης. Αν είχε υπάρξει αντίθετη τοποθέτηση, υποστήριξε, «θα είχαμε δει και ανακοινώσεις και η συζήτηση θα είχε πάρει άλλη έκταση».

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ενήργησε με βάση το συμφέρον της χώρας και των πολιτών, εφαρμόζοντας το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει μία νέα κρίση που δεν προκάλεσε, αλλά όφειλε να διαχειριστεί με αποφασιστικότητα.

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